لقاء لخلية الأزمة في الإقليم بمشاركة وزيري الشؤون والصحة

عقدت خلية الأزمة المركزية في إقليم الخروب، بدعوة من رئيسها النائب الدكتور بلال عبدالله، اجتماعا خاصا بمشاركة وزيري الصحة العامة ركان ناصر الدين والشؤون الاجتماعية الدكتورة حنين السيد والهيئات الرسمية المسؤولة عن إدارة شؤون وتقديم المساعدات اللازمة لهم، في قاعة بلدية سبلين.

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وحضر الاجتماع النائبة نجاة صليبا، ممثل النائب غسان عطالله جوني خوري، ممثل النائب فريد البستاني العميد إلياس ساسين، النائب السابق محمد الحجار، رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر ونائبته رشا ابو غزالة، مدير عام الدكتور وئام ابو حمدان، الشيخ يوسف عباس ممثلا المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، العميد احمد عن الهيئة العليا للاغاثة، ممثل مفتي جبل الشيخ الدكتور محمد علي الجوزو قاضي الشيخ محمد هاني الجوزو، ممثل راعي أبرشية المارونية المطران مارون العمار المونسينيور جوزيف القزي، مدير خلية الازمة المحامي يحيى علاء الدين، مسؤولو الاحزاب في المنطقة، رئيسا اتحادي بلديات الاقليم والجنوبي المهندس ماجد ترو ويوسف خرياطي، رؤساء البلديات ومدراء المدارس والمستشفيات ومسؤولو المراكز الصحية والمستوصفات والجمعيات وخلايا الأزمة.