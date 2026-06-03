لمدّة 10 أيام.. أعمال صيانة على هذه الطرقات

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سيقوم اتحاد بلديات كسروان عبر إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال صيانة الحُفَر على الطرقات الرئيسية في – فاريا – ميروبا – جورة الترمس اعتبارًا من تاريخ غد الخميس 04-06-2026، لغاية تاريخ 14-06-2026.ستؤدّي هذه الأعمال إلى تضييق في مساحة الطريق مكان الأشغال.يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، حِفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام.