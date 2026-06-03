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لبنان

لمدّة 10 أيام.. أعمال صيانة على هذه الطرقات

Lebanon 24
03-06-2026 | 11:58
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لمدّة 10 أيام.. أعمال صيانة على هذه الطرقات
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صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة- ما يـــــــلي:

سيقوم اتحاد بلديات كسروان الفتوح عبر إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال صيانة الحُفَر على الطرقات الرئيسية في ذوق مصبح – فاريا – ميروبا – جورة الترمس اعتبارًا من تاريخ غد الخميس 04-06-2026، لغاية تاريخ 14-06-2026.
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ستؤدّي هذه الأعمال إلى تضييق في مساحة الطريق مكان الأشغال.

يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، حِفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام.
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