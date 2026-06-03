تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
22
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
15
o
بشري
18
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
عن "تمويل حزب الله".. إقرأوا آخر تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
03-06-2026
|
12:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال موقع "نتسيف"
الإسرائيلي
إن "الحكومة في
لبنان
تسعى في الوقت الراهن إلى وضع مؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله تحت إشرافها، الأمر الذي يثير تحسُّبات الحزب إزاء كشف آليات سيطرته على قنوات تمويله داخل البلاد".
Advertisement
ونقل التقرير عن مصادر إسرائيلية قولها إن "الضغوط الأميركية على حكومة
بيروت
وصلت إلى أقصى مدى؛ إذ تطالب
واشنطن
رئيس الحكومة نواف سلام باتخاذ إجراءات قاسية ضد شبكات تمويل
حزب الله
".
ورهنت إدارة الرئيس الأميركي
ترامب
حصول لبنان على مساعدات اقتصادية، وتسريع وتيرة إعادة إعمار البلاد، بالعمل على تجفيف منابع تمويل "حزب الله"، وبذل جهود موازية لرفع اسم بيروت من "القائمة الرمادية" لمنظمة العمل المالي (FATF).
وبحسب المصادر، تعمل مؤسسة "القرض الحسن" كـ"بنك ظل" دون ترخيص من
مصرف لبنان
المركزي؛ فيما تسعى الحكومة إلى فرض آليات رقابية تحول دون استمرار وجود "دولة اقتصادية مصغرة"، تلحق ضررًا بالغًا بالمنظومة المصرفية في البلاد.
وفي
تموز
عام 2025، حظر مصرف لبنان المركزي على المؤسسات المالية
اللبنانية
التعامل مع "القرض الحسن"، وفي مطلع العام الجاري 2026، اتخذت
وزارة الداخلية
اللبنانية إجراءً بإلغاء تراخيص المؤسسة.
وفي المقابل، يبذل "حزب الله" جهوداً حثيثة لتحصين مؤسساته المالية، معتبراً تقويض عمل "القرض الحسن" بمثابة تجاوز لـ"خط أحمر".
أيضاً، هدد الحزب بأن "أي خطوة ضد مؤسسته المالية، ستفضي حتماً إلى "انفجار" مع الحكومة، وتنذر بتقويض استقرار لبنان على المستوى الداخلي"، وفق مصادر إسرائيلية.
ولفتت المصادر إلى أنه "رغم هجمات
إسرائيل
المكثفة على فروع القرض الحسن، سارع حزب الله إلى إعادة تأهيل وفتح عشرات الفروع، لإظهار مدى صموده أمام المجتمع الشيعي والحكومة".
وأشارت إلى أن "حزب الله" اضطر مؤخراً إلى تجميد التعويضات المخصصة لإعادة بناء المنازل التي تضررت جراء الحرب، نتيجة الخسائر التي لحقت بأصول الحزب، وتوقف تدفق الأموال من
إيران
.
ويحاول "حزب الله" الالتفاف على القيود من خلال إنشاء كيانات تجارية جديدة (مثل شركة "جود" لتجارة الذهب)، والعمل على عزلها عن مؤسسة "القرض الحسن"، لفرض صعوبة على مراقبتها؛ كما يستخدم الحزب نفوذه السياسي، والمجلس الشيعي الأعلى، للمطالبة بالإفراج عن أمواله المصادرة، بداعي أنها "تبرعات مشروعة"، وفق ما يقول الموقع الإسرائيليّ.
مواضيع ذات صلة
هل ستوقف إسرائيل قتالها ضد "حزب الله"؟ إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي
Lebanon 24
هل ستوقف إسرائيل قتالها ضد "حزب الله"؟ إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي
03/06/2026 22:38:20
03/06/2026 22:38:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"دورٌ سوري ضد حزب الله"؟ إقرأوا آخر تقرير
Lebanon 24
"دورٌ سوري ضد حزب الله"؟ إقرأوا آخر تقرير
03/06/2026 22:38:20
03/06/2026 22:38:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"هدنة مؤقتة في لبنان"؟ إقرأوا آخر تقرير
Lebanon 24
"هدنة مؤقتة في لبنان"؟ إقرأوا آخر تقرير
03/06/2026 22:38:20
03/06/2026 22:38:20
Lebanon 24
Lebanon 24
عن محمد رعد و"حزب الله".. إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي
Lebanon 24
عن محمد رعد و"حزب الله".. إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي
03/06/2026 22:38:20
03/06/2026 22:38:20
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الداخلية
مصرف لبنان
الإسرائيلي
اللبنانية
إسرائيل
واشنطن
بيروت
تابع
قد يعجبك أيضاً
هل ستصدر ورقة الـ10 مليون ليرة؟ مصادر مصرف لبنان تكشف
Lebanon 24
هل ستصدر ورقة الـ10 مليون ليرة؟ مصادر مصرف لبنان تكشف
15:13 | 2026-06-03
03/06/2026 03:13:29
Lebanon 24
Lebanon 24
احذروا هذه الرسائل.. عملية احتيال تستهدف صحافيين عبر "تيك توك"
Lebanon 24
احذروا هذه الرسائل.. عملية احتيال تستهدف صحافيين عبر "تيك توك"
14:54 | 2026-06-03
03/06/2026 02:54:56
Lebanon 24
Lebanon 24
للعسكريين في الجنوب.. تعميم من الجيش
Lebanon 24
للعسكريين في الجنوب.. تعميم من الجيش
14:44 | 2026-06-03
03/06/2026 02:44:01
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: قواتنا مستعدة لضرب إسرائيل إذا اعتدت على بيروت
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: قواتنا مستعدة لضرب إسرائيل إذا اعتدت على بيروت
14:39 | 2026-06-03
03/06/2026 02:39:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد ميدان الجنوب.. قصف إسرائيليّ ومناطق تحت النار
Lebanon 24
جديد ميدان الجنوب.. قصف إسرائيليّ ومناطق تحت النار
14:12 | 2026-06-03
03/06/2026 02:12:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"قصف سيطال بيروت".. تقرير إماراتي يحذر من تصعيد كبير
Lebanon 24
"قصف سيطال بيروت".. تقرير إماراتي يحذر من تصعيد كبير
12:00 | 2026-06-03
03/06/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب هدّد زوجة نتنياهو... تقرير يكشف كيف تراجعت إسرائيل عن ضرب الضاحية
Lebanon 24
ترامب هدّد زوجة نتنياهو... تقرير يكشف كيف تراجعت إسرائيل عن ضرب الضاحية
05:33 | 2026-06-03
03/06/2026 05:33:01
Lebanon 24
Lebanon 24
عن قصف الضاحية واستراتيجيّة إسرائيل في لبنان... ماذا أعلنت صحيفة أميركيّة؟
Lebanon 24
عن قصف الضاحية واستراتيجيّة إسرائيل في لبنان... ماذا أعلنت صحيفة أميركيّة؟
16:29 | 2026-06-02
02/06/2026 04:29:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مراجعة عاجلة لحركة قادته... تقرير يتحدّث عما فعله "حزب الله" بعد التهديد بقصف الضاحية
Lebanon 24
مراجعة عاجلة لحركة قادته... تقرير يتحدّث عما فعله "حزب الله" بعد التهديد بقصف الضاحية
16:00 | 2026-06-02
02/06/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يتحوّل لبنان من ساحة حرب إلى منصة استقرار؟
Lebanon 24
هل يتحوّل لبنان من ساحة حرب إلى منصة استقرار؟
09:00 | 2026-06-03
03/06/2026 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:13 | 2026-06-03
هل ستصدر ورقة الـ10 مليون ليرة؟ مصادر مصرف لبنان تكشف
14:54 | 2026-06-03
احذروا هذه الرسائل.. عملية احتيال تستهدف صحافيين عبر "تيك توك"
14:44 | 2026-06-03
للعسكريين في الجنوب.. تعميم من الجيش
14:39 | 2026-06-03
وزير الخارجية الإيراني: قواتنا مستعدة لضرب إسرائيل إذا اعتدت على بيروت
14:12 | 2026-06-03
جديد ميدان الجنوب.. قصف إسرائيليّ ومناطق تحت النار
14:05 | 2026-06-03
هذه "خارطة التعافي في لبنان".. تصريحٌ من حاكم البنك المركزي
فيديو
انطلاق القمة الروحية في دار الطائفة الدرزية (بث مباشر)
Lebanon 24
انطلاق القمة الروحية في دار الطائفة الدرزية (بث مباشر)
04:02 | 2026-06-02
03/06/2026 22:38:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"خفت على جسمي".. نجمة عربية شهيرة تكشف سبب عدم إنجابها (فيديو)
Lebanon 24
"خفت على جسمي".. نجمة عربية شهيرة تكشف سبب عدم إنجابها (فيديو)
04:05 | 2026-05-30
03/06/2026 22:38:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ليفربول يودّع صلاح بفيديو خاص.. 257 هدفاً بقميص "الريدز"
Lebanon 24
ليفربول يودّع صلاح بفيديو خاص.. 257 هدفاً بقميص "الريدز"
15:43 | 2026-05-26
03/06/2026 22:38:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24