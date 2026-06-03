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لبنان
بعد الادعاءات الإسرائيلية بشأن مستشفى تبنين.. بيانٌ من "الحزب"
Lebanon 24
03-06-2026
|
12:56
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أصدر "
حزب الله
"، اليوم الأربعاء، بياناً نفى فيه الادعاءات التي روجها الجيش
الإسرائيلي
بشأن مستشفى تبنين الحكومي، حيث ادعت
تل أبيب
أن المستشفى باتت خاضعة لسيطرة "الحزب".
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وقال "حزب الله" إن "العدو الإسرائيلي يواصل إطلاق الأكاذيب والافتراءات، مصوباً سهام التحريض والتضليل نحو الشعب اللبناني تحت غطاء الحرص عليه وعلى أمنه ومستقبله، وآخرها المزاعم التي أطلقها بشأن مستشفى تبنين الحكومي، في محاولة مكشوفة لتوفير غطاء سياسي وإعلامي لاعتداءاته المتكررة على المستشفيات والطواقم الطبية والهيئات الصحية والمسعفين، والتي تشكل انتهاكًا فاضحًا للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية وترقى إلى مستوى جرائم الحرب".
وتابع: "إن هذه الادعاءات المختلقة تُعدّ تهديداً علنياً للمستشفيات
اللبنانية
والمؤسسات الطبية، لا سيما بعد الاعتداء الأخير الذي طال محيط مستشفى
جبل عامل
، وأدى إلى إخراجه عن الخدمة وتعريض حياة العديد من المرضى والطواقم الطبية للخطر، بما يؤكد النوايا الحقيقية للعدو في توسيع دائرة استهدافه للبنى التحتية المدنية والصحية والحيوية، وتدمير كل ما ينبض بالحياة، وضرب مقومات الصمود، بهدف بث الخوف والضغط على أهلنا الصامدين وثنيهم عن التمسك بأرضهم".
وأكمل: "إننا ندعو
المجتمع الدولي
والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية والصحية إلى التحرك العاجل وتحمل مسؤولياتها إزاء هذه التهديدات
الإسرائيلية
الخطيرة للقطاع الصحي في
لبنان
، وعدم السماح للعدو بتكرار جرائمه بحق المستشفيات والطواقم الطبية على غرار ما ارتكبه في
قطاع غزة
".
وختم: "إن هذه الأكاذيب لن تغير من حقيقة أن العدو الإسرائيلي هو المعتدي على لبنان وشعبه، ولن يُفلح العدو في زرع الشقاق وبث الفتنة بين اللبنانيين. وإن
المقاومة
مستمرة بواجب الدفاع عن أرضها وشعبها، وتُلحق بالعدو الخسائر الفادحة، وتُجرّعه مرارة خياراته العدوانية الخاطئة، وثمن تدنيسه لأرض الجنوب وتدميره للمنازل والبيوت".
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المجتمع الدولي
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الإسرائيلية
الإسرائيلي
اللبنانية
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