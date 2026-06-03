رسامني عرض مع السفير الفرنسي تعزيز التعاون في مشاريع النقل والبنى التحتية

عقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني اجتماعاً في مكتبه اليوم مع السفير الفرنسي لدى هيرفيه ماغرو، في حضور رئيس القسم الاقتصادي في السفارة فرانسوا سبوريو، حيث جرى البحث في سبل تعزيز التعاون في مجالات النقل والبنى التحتية، ولا سيما المشاريع المدعومة من في – ، والمعابر الحدودية البرية، ومرفأي بيروت وطرابلس، إضافة إلى تعزيز دور لبنان كمركز لوجستي في المنطقة.

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كذلك، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق ومتابعة البحث في المشاريع ذات الاهتمام المشترك.