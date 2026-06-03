"الكتائب": الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين

استنكر جهاز العلاقات الخارجية في حزب " " الضربات الأخيرة التي استهدفت ومملكة ، معتبراً أنَّ "هذه الاعتداءات غير المشروعة تشكّل تصعيداً خطيراً يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، ويقوّض كل الجهود الرامية إلى تعزيز السلام في منطقة ".

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وفي بيانه، أكد "الحزب" تضامنه الكامل مع والبحرين"، مجدداً دعمه لـ"سيادة الدولتين وسلامة أراضيهما وأمن شعبيهما".