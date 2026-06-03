للعسكريين في الجنوب.. تعميم من الجيش

بعد تعرض عدد من العسكريين إلى الاستهداف من قبل العدو في أكثر من منطقة جنوبية، علم " " أنَّ أصدرت تعميماً يقضي بعدم استعمال العسكريين الدراجات على كافة أنواعها في أثناء تنقلهم في منطقة الجنوب، سواء باللباس المدني أو العسكري.

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