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لبنان

احذروا هذه الرسائل.. عملية احتيال تستهدف صحافيين عبر "تيك توك"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
03-06-2026 | 14:54
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احذروا هذه الرسائل.. عملية احتيال تستهدف صحافيين عبر تيك توك
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حذّرت مصادر إعلامية من عملية احتيال إلكتروني تُنفَّذ عبر تطبيق "تيك توك"، حيث يعمد شخص مجهول إلى إنشاء حسابات تنتحل صفة شخصيات معروفة والتواصل مع صحافيين وإعلاميين.

وبحسب المعلومات، يدّعي الشخص أنه يدير مجموعة متخصصة بإحدى الوزارات، ويطلب من المستهدفين تزويده بأرقام هواتفهم بهدف إضافتهم إلى المجموعة. إلا أن الضحايا يتفاجأون لاحقًا بتعرّض حساباتهم للاختراق بعد الانضمام إلى المجموعة المزعومة.
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وتضيف المعلومات أن المحتال لا يكتفي بالسيطرة على الحسابات، بل يعمد بعد ذلك إلى التواصل مع جهات مختلفة مستخدمًا الحسابات المخترقة لطلب تحويل مبالغ مالية أو تقديم مساعدات مالية بحجج مختلفة.

ودعت المصادر إلى توخي الحذر وعدم مشاركة أي رموز تحقق أو معلومات شخصية مع جهات غير موثوقة، والتأكد من هوية أي شخص قبل الاستجابة لطلباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما شددت على ضرورة تجاهل أي طلبات مالية تصدر من حسابات يشتبه بتعرضها للاختراق.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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