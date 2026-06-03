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لبنان
استشهاد مسعف وجرح آخر في غارة إسرائيلية على زبدين
Lebanon 24
03-06-2026
|
17:00
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أعلنت
وزارة الصحة العامة
، الأربعاء، أنَّ العدو
الإسرائيلي
، وفي اعتداء هو الرابع في أقل من أربع وعشرين ساعة، على المسعفين والمنشآت الصحية، استهدف في شكل مباشر فريقاً إسعافياً تابعاً للهيئة الصحية في بلدة
زبدين
قضاء النبطية
ما أدى إلى استشهاد مسعف وإصابة آخر بجروح.
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وكان العدو استهدف مسعفاً في عربصاليم وفريقاً إسعافياً في
شحور
، كما هدد
مستشفى تبنين
الوحيد في الخدمة في
قضاء بنت جبيل
.
واعتبرت الوزارة أن ما يقوم بهالعدو "يشكلُ دليلاً متسلسلاً على همجيته وتطبيقه شريعة الغاب والعنف
الأقصى
".
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