استشهاد مسعف وجرح آخر في غارة إسرائيلية على زبدين

أعلنت ، الأربعاء، أنَّ العدو ، وفي اعتداء هو الرابع في أقل من أربع وعشرين ساعة، على المسعفين والمنشآت الصحية، استهدف في شكل مباشر فريقاً إسعافياً تابعاً للهيئة الصحية في بلدة ما أدى إلى استشهاد مسعف وإصابة آخر بجروح.

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وكان العدو استهدف مسعفاً في عربصاليم وفريقاً إسعافياً في ، كما هدد الوحيد في الخدمة في . وكان العدو استهدف مسعفاً في عربصاليم وفريقاً إسعافياً في ، كما هدد الوحيد في الخدمة في .

واعتبرت الوزارة أن ما يقوم بهالعدو "يشكلُ دليلاً متسلسلاً على همجيته وتطبيقه شريعة الغاب والعنف ".