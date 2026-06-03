ترامب يريد فصل الملف اللبناني وعراقجي يردّ: لا اتفاق من دون لبنان

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تصدّر الملف اللبناني مواقف أعلى المرجعيات في وإيران، في ظل تأكيد الرئيس الأميركي أنه أجرى أول تواصل بين إدارته وحزب الله، ومشيراً إلى رغبة في فصل ملف مضيق هرمز عن مسار الحرب في ، فيما أعلن عباس عراقجي في تصريحات واضحة أن طهران لن تقبل بأي اتفاق مع ما لم يتضمن وقف الحرب على لبنان.وقال ترامب أن إدارته تحدثت مع للمرة الأولى، وتبلّغت منه بأنه لن يهاجم مقابل امتناعها عن تنفيذ هجمات مماثلة. وأكد محاولة فصل ملف المفاوضات مع وفتح مضيق هرمز عن القتال الدائر في جنوب لبنان. وأشار إلى أنه تبلغ من رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو بسقوط صواريخ على إسرائيل، مشيراً إلى أن «وقف إطلاق النار في لبنان يختلف عن اتفاقات وقف إطلاق النار في مناطق أخرى من العالم».في المقابل، أعاد عراقجي تأكيد الربط بين جبهتَي لبنان وإيران، وأكد: «إمّا أن تتوقف الحرب في إيران ولبنان، أو لا تتوقف لا في إيران ولا في لبنان». وجزم الوزير الإيراني أن «قواتنا المسلّحة مستعدّة لضرب إسرائيل إذا اعتدت على . وأيّ هجوم على بيروت ستكون له عواقب وخيمة وسيؤدي إلى استئناف الحرب بشكل كامل». وأضاف: «عند وقف إطلاق النار، طلبتُ من رئيس وزراء باكستان إدراج عبارة لبنان، خاصة عند القول إن الحرب تتوقّف في الجبهات كافة. وما تمّ في النهاية هو إدراج لبنان في وقف إطلاق النار». وأردف «أننا لم نسعَ أبداً للتدخل في شؤون لبنان الداخلية، وحزب الله جزء مهمّ من بنيته السياسية».وكتبت" الاخبار":ورغم إشاعة واشنطن «أجواء إيجابية» بشأن المحادثات، إلا أن حجم التباينات الجوهرية لا يزال يحول دون تحقيق اختراق حقيقي. وبرغم الساعات الطويلة التي استغرقتها اجتماعات اليومين الماضيين، لم تفضِ النقاشات إلى نتائج نهائية، وإن نجحت في إبقاء القنوات مفتوحة ومنع انهيار المسار التفاوضي.الوقائع والتصريحات تظهر رغبة إسرائيل في فرض معادلة «الضاحية مقابل المستوطنات»، بينما يرفض حزب الله هذه المقاربة ويتمسك بوقف شامل لإطلاق النار على كامل الأراضي .وتحرص واشنطن على القول إن المفاوضات أحرزت تقدماً على المستويين السياسي والأمني، وإن الجهود تتجه نحو صياغة اتفاق شامل يتجاوز إخفاقات السنوات الماضية في جنوب لبنان. في إشارة إلى مشروع «إعلان نوايا» كان قد أعد سابقاً، وفيه تصور أميركي للحل على معادلة مزدوجة: استعادة الدولة اللبنانية سيادتها الكاملة على أراضيها، مقابل توفير ضمانات أمنية واسعة لإسرائيل.غير أن الوصول إلى هذا الهدف يصطدم بثلاث قضايا أساسية لا تزال محل نزاع حاد. الأولى تتعلق بآلية تثبيت وقف دائم لإطلاق النار على كامل الأراضي اللبنانية. والثانية ترتبط بمواعيد وآليات الانسحاب من المناطق التي دخلتها قواته خلال الأشهر الأخيرة. أما الثالثة فتتمحور حول الترتيبات الأمنية التي ستلي وقف الأعمال العسكرية، ولا سيما ملف السلاح ودور الجيش اللبناني ومستقبل البنية العسكرية لحزب الله.وفي بيروت حرصت أوساط قصر بعبدا على تسريب معلومات حول سعي الوفد المفاوض إلى الربط بين ثلاثة عناصر تعتبرها غير قابلة للفصل، تبدأ بوقف شامل لإطلاق النار، ثم انسحاب إسرائيلي كامل، وبسط سلطة الأراضي اللبنانية. وقالت أوساط بعبدا أن أي محاولة لعكس ترتيب هذه الأولويات ستؤدي إلى تفاهم هش وغير قابل للاستمرار. ونقلت قناة «الحدث» عن مصادر من الرئاسة اللبنانية أن «إصرار الوفد اللبناني في المفاوضات على وقف النار أولاً عطّل التقدم في نقاط أخرى»، لافتة إلى أن «واشنطن اقترحت على الوفدين اللبناني والإسرائيلي بحث فكرة تدرّج الانسحاب الإسرائيلي».