تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ما بعد "اليونيفيل": خيارات معقدة والقرار 1701 في مهبّ التوازنات

Lebanon 24
03-06-2026 | 22:52
A-
A+
ما بعد اليونيفيل: خيارات معقدة والقرار 1701 في مهبّ التوازنات
ما بعد اليونيفيل: خيارات معقدة والقرار 1701 في مهبّ التوازنات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب سمير تويني في" النهار": حدد القرار 2790، الذي مدّد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) للمرة الأخيرة، مهلة حتى حزيران الجاري للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لاستكشاف مختلف السيناريوهات المتعلقة بتنفيذ القرار 1701 بعد انسحاب القوة الدولية من جنوب لبنان، والبحث في مستقبل "اليونيفيل"، بما في ذلك إمكان تولي الأمم المتحدة مهمات الدعم الأمني ومراقبة الخط الأزرق على طول الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، إضافة إلى دعم انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني.
Advertisement
وقد بدأ مسؤولون أمميون برسم خريطة للخيارات المطروحة، فيما تسعى دول أوروبية إلى إبقاء وحداتها العسكرية في لبنان حتى بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل". وفي ظل استمرار التصعيد العسكري بين إسرائيل و"حزب الله"، تتجه الأنظار إلى كيفية المحافظة على الأمن والاستقرار في الجنوب اللبناني عند توقف المواجهات بين الطرفين. وقد برز في هذا السياق تطوران رئيسيان من شأنهما التأثير في صنع القرار الدولي في شأن لبنان.
أولهما إعلان إسرائيل فرض سيطرتها الأمنية حتى نهر الليطاني وإنشاء منطقة أمنية تمتد أكثر من عشرة كيلومترات إلى ما وراء الخط الأزرق. أما التطور الثاني، فيتمثل في انطلاق مفاوضات برعاية أميركية بين لبنان وإسرائيل، في واشنطن، أفضت إلى اتفاق لوقف النار وإطلاق جهود مشتركة لتعزيز فرص السلام، رغم استمرار العمليات العسكرية على الأرض. رغم أن ولاية "اليونيفيل" تنتهي رسمياً في 31 كانون الأول 2026، على أن يكتمل الانسحاب التدريجي بحلول منتصف 2027، بدأ حجم القوة الدولية يتقلص بالفعل مقارنة بالأشهر التي سبقت اندلاع الحرب الأخيرة. وحتى الآن، يتركز النقاش على شكل القوة المستقبلية وحجمها ونوعية تجهيزاتها، والإطار القانوني الذي ستعمل بموجبه، فضلاً عن الجهة التي ستكون صاحبة القرار الأمني النهائي جنوب لبنان، وآلية تطبيق القرار 1701 عملياً بعد انتهاء دور "اليونيفيل". ويبقى السؤال الأساسي: ما أفضل السبل لدعم الجيش اللبناني وتعزيز احتكار الدولة للسلاح؟
تشير مصادر ديبلوماسية إلى عدم وجود إجماع دولي حتى الآن على نموذج محدد للمرحلة المقبلة، إلا أن الاتجاه العام في الأوساط الديبلوماسية يتمثل في الانتقال من قوة حفظ سلام كبيرة إلى دور أصغر يركز على المراقبة والدعم والمساندة للجيش اللبناني، من دون استبدال "اليونيفيل" بقوة أجنبية واسعة النطاق.
في هذا الإطار، تبرز ثلاثة مسارات رئيسية:
أولاً: المقاربة الإسرائيلية وبعض الطروحات الغربية
تفضل إسرائيل تقليص الوجود العسكري الدولي في لبنان إلى الحد الأدنى، بما لا يقيّد تحركاتها العسكرية في مواجهة ما تراه تهديدات أمنية. كذلك تبدي تحفظاً عن دور الأمم المتحدة، معتبرة أن المنظمة الدولية أظهرت انحيازاً ضدها، وتفضّل التنسيق المباشر مع الجيش اللبناني برعاية أميركية.
ثانياً: المقاربة اللبنانية الرسمية التقليدية
ترتكز هذه المقاربة على استمرار الدعم الدولي عبر الأمم المتحدة، مع سعي المنظمة الدولية إلى الحفاظ على دورها السياسي من خلال مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، إضافة إلى مواصلة عمل مجموعات مراقبة الهدنة.
غير أن أي تفويض جديد بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل" سيتطلب قراراً جديداً من مجلس الأمن الدولي، مما يعني عملياً الحاجة إلى موافقة الولايات المتحدة.
وفي هذا السياق، تسعى بعض الدول الأوروبية، وفي مقدمها فرنسا وإيطاليا، إلى الحفاظ على دورها في جنوب لبنان. ويناقش الاتحاد الأوروبي عدداً من الأفكار، بينها إمكان استبدال "اليونيفيل" بقوة تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، إلا أن تركيز الحلف ينصب حالياً على مواجهة التهديدات الروسية، ما يحدّ من قدرته على الانخراط في مهمة جديدة واسعة النطاق.
ثالثاً: مقاربة الاحتواء بدلاً من النزع
يُتداول هذا الطرح في بعض الأوساط الديبلوماسية، ويقوم على:
عدم السعي إلى نزع السلاح بصورة فورية.
منع أي وجود عسكري ظاهر لـ"حزب الله" جنوب الليطاني.
تولي الدولة اللبنانية المسؤولية الأمنية المباشرة.
وثمة حاجة ملحة إلى تقييم الخيارات المطروحة قبل نهاية العام، إذ يبقى مفتاح النجاح في ترسيخ سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها. غير أن العقبة الأساسية تتمثل في وجود السلاح غير الشرعي، وهي مشكلة تتفاقم بفعل التدخلات الإقليمية والدعم الذي يتلقاه "حزب الله" من إيران.  
مواضيع ذات صلة
اليونيفيل: احتجاز أي عنصر من قواتنا يعد انتهاكًا للقانون الدولي وللقرار 1701
lebanon 24
Lebanon24
04/06/2026 10:34:50 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الهيئة التنفيذية لـ"أمل": المطلوب هو التمسك بالقرار 1701 ووقف الاعتداءات الإسرائيلية
lebanon 24
Lebanon24
04/06/2026 10:34:50 Lebanon 24 Lebanon 24
خيارات معقدة.. أنقرة تدرس مستقبلها في "الناتو المتصدع"!
lebanon 24
Lebanon24
04/06/2026 10:34:50 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام بحث مع السفير الفرنسي في مرحلة ما بعد "اليونيفيل" والإصلاحات المالية والاقتصادية
lebanon 24
Lebanon24
04/06/2026 10:34:50 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الأمم المتحدة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

المستقبل

حزب الله

الأوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2026-06-04
Lebanon24
03:29 | 2026-06-04
Lebanon24
03:22 | 2026-06-04
Lebanon24
03:00 | 2026-06-04
Lebanon24
02:40 | 2026-06-04
Lebanon24
02:34 | 2026-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24