جدية لبنانية للوصول الى وقف اطلاق النار

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تتحدث مصادر سياسية عن مساعٍ جدية تبذلها وعدد من أركان السلطة للوصول إلى وقف لإطلاق النار في الجنوب بأسرع وقت ممكن، في ما يوصف بأنه اندفاع غير مسبوق مقارنة بالمراحل السابقة.وبحسب المصادر، فإن هذا الإصرار لا يرتبط فقط بالاعتبارات الأمنية والميدانية، بل أيضاً بحسابات سياسية داخلية. إذ يسود اعتقاد لدى بعض بأن نجاح في فرض أو استكمال ترتيبات تؤدي إلى وقف النار سيمنح زخماً سياسياً كبيراً داخل ، ويعزز النفوذ في الساحة ، ما قد يبدل موازين القوى الداخلية ويمنح الحزب أفضلية إضافية في مواجهة خصومه السياسيين.