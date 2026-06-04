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لبنان

هاني: نواصل توسيع الشراكات لدعم القطاع الزراعي

Lebanon 24
04-06-2026 | 01:25
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هاني: نواصل توسيع الشراكات لدعم القطاع الزراعي
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استقبل وزير الزراعة الدكتور نزار هاني في مكتبه في الوزارة سلسلة من الوفود والمسؤولين الدوليين والدبلوماسيين وممثلي المنظمات والشركات المتخصصة، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون المحلي والدولي وتطوير القطاع الزراعي بما يساهم في دعم المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي في لبنان.
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وفي هذا السياق، عقد الوزير هاني اجتماعاً مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان، عمران ريزا، يرافقه فريق عمل الأمم المتحدة، حيث جرى البحث في سبل تعزيز التعاون القائم بين وزارة الزراعة ومنظومة الأمم المتحدة، وتنسيق الجهود الرامية إلى دعم القطاع الزراعي، وتحسين قدرة المزارعين على الصمود في مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية الراهنة.

كما استقبل سفير جمهورية الفيلببين مارلو إي. ميراندا، حيث تناول اللقاء آفاق التعاون الزراعي بين البلدين، وإمكانيات تبادل الخبرات والتجارب في مجالات الإنتاج الزراعي والتنمية الريفية والتكنولوجيا الزراعية.

وشملت اللقاءات أيضاً اجتماعاً مع القائم بالأعمال في سفارة الجمهورية العربية السورية إياد الهزاع، حيث تم البحث في ملفات التعاون الزراعي المشتركة والقضايا ذات الاهتمام المتبادل، بما يخدم مصالح القطاع الزراعي في البلدين.

وفي إطار جهود الوزارة الرامية إلى تحديث القطاع الزراعي وتعزيز الرقمنة والشفافية، التقى الوزير هاني فريق شركة CREAL ممثلاً بالدكتور رياض سعادة والدكتور إلياس غضبان، حيث جرى استكمال البحث في تطوير برنامج التتبع الكامل للمحاصيل الزراعية. ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز نظم التتبع والرقابة وضمان الجودة وسلامة الغذاء، بما يتيح متابعة المنتجات الزراعية عبر مختلف مراحل سلسلة الإنتاج والتسويق، من المزرعة وصولاً إلى المستهلك.

كذلك التقى الرئيس التنفيذي والمدير العام العالمي لـ Anera، Sean Carroll، يرافقه المديرة القطرية للمنظمة في لبنان والأردن، سمر اليسير. وتناول الاجتماع برامج التعاون القائمة بين الوزارة والمنظمة، إضافة إلى استعراض فرص التعاون المستقبلية الهادفة إلى دعم المزارعين والمجتمعات الريفية، وتعزيز سبل العيش والأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة في لبنان.

وأكد الوزير هاني خلال اللقاءات أن وزارة الزراعة تواصل العمل على توسيع شبكة شراكاتها مع المنظمات الدولية والدول الصديقة والجهات المانحة والقطاع الخاص، بما يساهم في استقطاب الدعم والخبرات والتقنيات الحديثة، وتطوير القطاع الزراعي اللبناني وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات، بما يخدم المزارعين ويحافظ على الأمن الغذائي الوطني.
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