ملتقى التأثير المدني: أخطر ما يواجه الدستور اللبناني هو انتهاكه باسم الدفاع عنه

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كتب "ملتقى التأثير المدني" على منصة "إكس": "في مئوية ، يتكاثر الحديث عنه فيما يتراجع الالتزام به. يستحضر في الخطب والتصريحات والمنابر، لكنه يغيب في الممارسة السياسية اليومية. إن أخطر ما يواجه ليس الدعوة إلى تطويره، بل الاستمرار في انتهاكه باسم الدفاع عنه. الدساتير لا تسقط عندما تنتقد، بل عندما تعطل أحكامها وتفرغ مؤسساتها من مضمونها السيادي. في مئويته الأولى، يبقى التحدي الحقيقي إعادة الاعتبار إلى تطبيق الدستور قبل الغوص في أي نقاش حول تعديله أو تطوير النظام السياسي. فالدولة السيدة، بحصرية السلاح بيدها وبسط سلطتها على كامل أراضيها، هي المدخل الإلزامي لأي إصلاح دستوري أو وطني. أما الاستمرار في التغني بالدستور مع اغتيال روحيته، فلن يؤدي إلا إلى تعميق أزمة الدولة وإطالة عمر الانهيار، مع تكريس الاستباحات القاتلة".وأرفق تدوينته بهاشتاغ "مئوية_الدستور_اللبناني"، ونشر إلى جانبها صورة مركبة توحي ب "كم من جريمة يرتكبونها باسمك يا دستور".