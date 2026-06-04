3 غارات إسرائيلية استهدفت النبطية.. ونجاة عائلة

استهدفت 3 غارات إسرائيلية الخميس ، الأولى استهدفت رابيد عند مفرق كفروة زفتا، والثانية استهدفت سيارة عند ، أما الثالثة فاستهدفت سيارة عند مفرق النميرية كان بداخلها عائلة من مؤلفة من الاب والام وابنتهما ما أدى إلى إصابتهم بجروح، وفق ما أفادت مندوبة " ".

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والمصابون هم: عبسي (الأب)، تيريز بو عبسي (الأم)، نجاة بو عبسي (الابنة).