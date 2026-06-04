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لبنان

المتعاقدون في الجامعة اللبنانية: ملف التفرغ جاهز ونرفض ترحيله إلى جلسات لاحقة

Lebanon 24
04-06-2026 | 02:22
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المتعاقدون في الجامعة اللبنانية: ملف التفرغ جاهز ونرفض ترحيله إلى جلسات لاحقة
المتعاقدون في الجامعة اللبنانية: ملف التفرغ جاهز ونرفض ترحيله إلى جلسات لاحقة photos 0
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أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية ، في بيان، انها "تتابع مسار ملف التفرغ الذي استوفى جميع شروطه الأكاديمية والإدارية، وبات جاهزاً للإقرار النهائي"، وطالبت ب"إدراج الملف بالأسماء في جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم، وإقراره كاملاً من دون أي تأجيل إضافي أو تجزئة أو ترحيل إلى جلسات لاحقة".
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وأكدت أن "الأساتذة المتعاقدين واصلوا أداء رسالتهم الأكاديمية في أصعب الظروف، وأن إنصافهم بات استحقاقاً ملحاً لا يحتمل المزيد من الانتظار"، لافتة الى ان "إقرار الملف في جلسة اليوم يشكل خطوة ضرورية نحو تعزيز الاستقرار الأكاديمي والإداري في الجامعة اللبنانية وصون حقوق أساتذتها".
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لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة

لجنة الأساتذة المتعاقدين

الجامعة اللبنانية

جامعة اللبنانية

لجنة الأساتذة

مجلس الوزراء

جامعة اللبن

في الجامعة

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