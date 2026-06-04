بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي: قوات لواء غولاني فرضت سيطرة عملياتية على مرتفعات الشقيف

من الجو ومن البر: استهداف مخربين والقضاء عليهم خلال الهجوم على مرتفعات الشقيف (البوفور) بواسطة طائرة مسيّرة ودبابة



🔸خلال الأيام الأخيرة، حققت قوات فريق القتال التابع للواء “غولاني”، تحت قيادة الفرقة 36، سيطرة عملياتية على منطقة مرتفعات الشقيف (البوفور).



🔸وخلال الهجوم على… pic.twitter.com/sqXUvHZAt6 — Lieutenant Colonel Ella Waweya | واوية (@CaptainElla1) June 4, 2026 Advertisement

أشارت المتحدثة باسم الجيش الاسرائيلي واوية الى انه وخلال الأيام الأخيرة، حققت قوات فريق القتال التابع للواء “غولاني”، تحت قيادة الفرقة 36، سيطرة عملياتية على منطقة مرتفعات (البوفور).وقالت: وخلال الهجوم على المرتفعات بمحاذاة ، رصدت القوات مخربين مسلحين في مبنى يبعد نحو 150 مترًا عن القوات.وأضافت: وفي إغلاق دائرة سريع، هاجمت دبابة تابعة لفريق القتال التابع للواء “غولاني” المخربين، وبعد ذلك أغار مقاتلو منظومة الطائرات المسيّرة التابعة لسلاح الجو وقضوا عليهم، مشددة على ان الجيش الاسرائيلي سيواصل العمل لإزالة التهديدات عن مواطني .