بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي: قوات لواء غولاني فرضت سيطرة عملياتية على مرتفعات الشقيف

من الجو ومن البر: استهداف مخربين والقضاء عليهم خلال الهجوم على مرتفعات الشقيف (البوفور) بواسطة طائرة مسيّرة ودبابة
🔸خلال الأيام الأخيرة، حققت قوات فريق القتال التابع للواء “غولاني”، تحت قيادة الفرقة 36، سيطرة عملياتية على منطقة مرتفعات الشقيف (البوفور).
🔸وخلال الهجوم على… pic.twitter.com/sqXUvHZAt6
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) June 4, 2026
من الجو ومن البر: استهداف مخربين والقضاء عليهم خلال الهجوم على مرتفعات الشقيف (البوفور) بواسطة طائرة مسيّرة ودبابة
🔸خلال الأيام الأخيرة، حققت قوات فريق القتال التابع للواء “غولاني”، تحت قيادة الفرقة 36، سيطرة عملياتية على منطقة مرتفعات الشقيف (البوفور).
🔸وخلال الهجوم على… pic.twitter.com/sqXUvHZAt6