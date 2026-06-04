عون بحث مع مكاري في مسار المفاوضات في واشنطن

استقبل رئيس الجمهورية السابق ، وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة في والمنطقة، إضافة إلى مسار المفاوضات اللبنانية-الأميركية-الإسرائيلية في في ضوء نتائج الاجتماع الذي عُقد أمس.

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