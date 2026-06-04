انسحاب اسرائيلي من دبين والجيش ينتشر على طريق عام مرجعيون -ابل

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أفادت معلومات " " عن انسحاب الجيش من بلدة دبين، وسط ترقب لانتشار على مدخل البلدة خلال الفترة المقبلة، فور صدور القرار الرسمي وإعطاء الأوامر للوحدات العسكرية بالدخول.وبحسب المعطيات، فإن الجيش سينتشر العام بين وإبل السقي، فيما لا يزال الدخول الكامل إلى دبين بانتظار الترتيبات والقرار النهائي.