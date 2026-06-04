تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لبنان بين التهدئة المحتملة وحسابات المواجهة

جاد الحاج - Jad El Hajj

|
Lebanon 24
04-06-2026 | 04:00
A-
A+
لبنان بين التهدئة المحتملة وحسابات المواجهة
لبنان بين التهدئة المحتملة وحسابات المواجهة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في لحظةٍ تتكثف فيها الاتصالات السياسية وتتصاعد فيها الرسائل العسكرية في آنٍ واحد، يعود لبنان إلى واجهة المشهد الإقليمي بوصفه أحد الملفات الأكثر ارتباطاً بمسار التوازنات الجارية في المنطقة. فالتطورات الأخيرة لم تعد تُقاس بحجمها الميداني المباشر فحسب، بل بما تعكسه من ارتباط متزايد بين ساحات الصراع المختلفة وبين المسارات التفاوضية التي تتحرك بالتوازي خلف الكواليس. وكلما اقتربت المنطقة من لحظة تفاهم محتملة، ارتفع منسوب الرسائل الميدانية، وكأن الأطراف المعنية تسعى إلى تحسين شروطها قبل الوصول إلى أي تسوية أو تفاهم جديد.
Advertisement

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الحديث المتزايد عن ترتيبات تهدف إلى احتواء التصعيد على الجبهة اللبنانية لا يمكن فصله عن الحراك الدبلوماسي الجاري في أكثر من اتجاه. فواشنطن، التي وجدت نفسها أمام مخاطر اتساع المواجهة وتداعياتها الإقليمية، باتت أكثر اهتماماً بمنع الانزلاق نحو حرب شاملة قد تفرض أثماناً سياسية وأمنية واقتصادية يصعب التحكم بها لاحقاً، خصوصاً في ظل ملفات داخلية وخارجية تفرض نفسها على الإدارة الأميركية في هذه المرحلة.

وتشير المصادر إلى أن الساحة اللبنانية لم تكن خلال الاسابيع الماضية منفصلة عن مسار التفاوض الإقليمي الأوسع، بل تحولت تدريجياً إلى أحد عناصر الضغط المتبادلة بين الأطراف المعنية. ومن هذا المنطلق، فإن أي محاولة لخفض التوتر لا تعكس بالضرورة نهاية الصراع، بقدر ما تعكس رغبة مؤقتة في منع انفجار واسع قد يهدد مسارات أخرى يجري العمل عليها خلف الكواليس.

وفي موازاة المساعي الرامية إلى احتواء التصعيد، برزت خلال الأيام الأخيرة مواقف إيرانية حملت رسائل واضحة بشأن مستقبل الجبهة اللبنانية. فقد ربط وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بين أي استهداف إسرائيلي لبيروت وبين احتمال انزلاق المنطقة مجدداً نحو مواجهة واسعة، في موقف عكس تمسك طهران برفض فصل الساحة اللبنانية عن سائر التطورات الإقليمية.

وفي هذا السياق، ترى المصادر أن أحد أبرز التحولات التي ظهرت خلال المرحلة الأخيرة يتمثل في محاولة ربط أمن الجبهات المختلفة ببعضها البعض، بحيث تصبح أي خطوة عسكرية في ساحة معينة قابلة لإنتاج تداعيات تتجاوز حدودها المباشرة. وهو ما يفسّر ارتفاع سقف التحذيرات المتبادلة والحديث المتكرر عن ردود قد تطال مناطق ومصالح تعتبرها الأطراف المقابلة شديدة الحساسية.

أما داخل إسرائيل، فتبدو الصورة أكثر تعقيداً مما تظهره التصريحات الرسمية. إذ تشير تقديرات سياسية إلى وجود تباينات متزايدة بين متطلبات الواقع العسكري من جهة، والاعتبارات السياسية الداخلية من جهة أخرى. فاستمرار الحرب يحمل كلفة متصاعدة، في حين أن وقفها بصورة كاملة يفتح الباب أمام سجالات داخلية حادة حول النتائج والأهداف والإنجازات المعلنة منذ بداية المواجهة.

وتلفت المصادر إلى أن هذا التناقض ينعكس أيضاً على العلاقة بين الحكومة الإسرائيلية وبعض حلفائها الدوليين، حيث تتزايد الحاجة إلى إيجاد توازن بين منع توسع الحرب وبين الحفاظ على صورة الردع التي تسعى "تل أبيب" إلى ترسيخها. لذلك لا تستبعد المصادر أن تشهد المرحلة المقبلة محاولات متكررة لإدارة الصراع بدلاً من حسمه، عبر مزيج من الضغوط السياسية والعمليات العسكرية المحدودة والتفاهمات المؤقتة.

ومن جهة أخرى، أعاد الجدل الذي رافق الحديث عن استهداف مطار الكويت فتح باب التساؤلات حول طبيعة الصراع الدائر في المنطقة وحدود الجهات المنخرطة فيه. فبعدما نفى الحرس الثوري الإيراني أي علاقة له بالحادثة، برزت مجدداً أسئلة حول الجهة المستفيدة أو من دفع بعض دول الخليج إلى الانخراط بصورة أكبر في المواجهة القائمة، خصوصاً في ظل التداخل المتزايد بين المسارات العسكرية والأمنية والسياسية.

وترى المصادر أن خطورة بعض هذه الأحداث لا تكمن فقط في نتائجها الميدانية المباشرة، بل في إمكانية توظيفها لتوسيع نطاق الاشتباك واستدراج أطراف إقليمية إضافية إلى قلب المواجهة، ولا سيما دول الخليج التي قد تجد نفسها أمام ضغوط سياسية وأمنية متزايدة للانحياز إلى أحد طرفي الصراع. ولهذا السبب، تؤكد المصادر أن التعامل مع الحوادث الأمنية المتصلة بمنشآت مدنية أو حيوية يتطلب قدراً كبيراً من التروي، لأن أي استنتاجات متسرعة قد تساهم في دفع المنطقة نحو تصعيد لا تريده معظم العواصم المعنية.

في المحصلة، يبدو أن المنطقة لا تقف اليوم أمام تسوية نهائية بقدر ما تقف أمام مرحلة إعادة تموضع سياسي وأمني تحاول خلالها مختلف القوى تثبيت قواعد اشتباك جديدة. وبين الرغبة الأميركية في احتواء الانفجار الكبير، ومحاولة إسرائيل الحفاظ على أوراق ضغطها، وإصرار إيران على منع فرض وقائع جديدة في لبنان والمنطقة، تبقى الجبهة اللبنانية واحدة من أكثر الساحات ارتباطاً بمسار التوازنات الإقليمية المقبلة، ما يجعل أي تهدئة محتملة أقرب إلى إدارة مؤقتة للأزمة منها إلى نهاية فعلية للصراع.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
ستون يوماً من التهدئة... المونديال يؤجّل المواجهة بين واشنطن وطهران؟
lebanon 24
Lebanon24
04/06/2026 13:24:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الجنوب أرض محروقة بين نار إسرائيل وحسابات "حزب الله" الاقليمية
lebanon 24
Lebanon24
04/06/2026 13:24:31 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام في دمشق: اختبار الدولة بين ذاكرة الوصاية وحسابات الحدود
lebanon 24
Lebanon24
04/06/2026 13:24:31 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثل منظمة الصحة العالمية في الكونغو: هيئة تقنية ستجتمع اليوم لتقديم توصيات بشأن اللقاحات المحتملة التي ينبغي إعطاؤها الأولوية لمواجهة إيبولا
lebanon 24
Lebanon24
04/06/2026 13:24:31 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

وزير الخارجية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

إيران على

اللبنانية

الإيراني

إسرائيل

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

جاد الحاج - Jad El Hajj

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:09 | 2026-06-04
Lebanon24
05:24 | 2026-06-04
Lebanon24
06:10 | 2026-06-04
Lebanon24
06:06 | 2026-06-04
Lebanon24
06:02 | 2026-06-04
Lebanon24
06:00 | 2026-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24