تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الاحتلال مقابل السلاح.. هل اقتربت "تسوية لبنان"؟

محمد الجنون Mohammad El Jannoun

|
Lebanon 24
04-06-2026 | 05:00
A-
A+
الاحتلال مقابل السلاح.. هل اقتربت تسوية لبنان؟
الاحتلال مقابل السلاح.. هل اقتربت تسوية لبنان؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بين دور المفاوضات وتعقيدات الميدان في جنوب لبنان وسط توغل إسرائيليّ مستمر، تبرزُ حلقة مفقودة في سياق الحل، خصوصاً أنَّ الكلام عن تهدئة ووقف لإطلاق النار بضغط أميركي لا يُمكن الأخذ به كيفما كان، إذ ما ...

اشترك لمواصلة القراءة

بدون إعلانات تجربة قراءة سلسة ونظيفة
جميع المقالات اقرأ جميع المقالات المميزة
ب $2.99 فقط
اشترك الآن
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
هل اقترب لبنان من "أزمة الأمن الغذائي"؟
lebanon 24
Lebanon24
04/06/2026 13:20:24 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة إسرائيلية جديدة استهدفت مفرق المروانية مقابل محطة الضاوي
lebanon 24
Lebanon24
04/06/2026 13:20:24 Lebanon 24 Lebanon 24
مرفأ لبنان وخبرته مقابل معابر سوريا.. هل يلتقط لبنان فرصة " طريق دمشق التجاري"؟
lebanon 24
Lebanon24
04/06/2026 13:20:24 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن تقترب من تسوية بـ400 مليون دولار مع “تيك توك”
lebanon 24
Lebanon24
04/06/2026 13:20:24 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

دونالد ترامب

الأميركيين

جنوب لبنان

اللبنانية

نبيه بري

حزب الله

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
Author

محمد الجنون Mohammad El Jannoun

@MhdJannoun
صحافي وكاتب ومُحرّر
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:09 | 2026-06-04
Lebanon24
05:24 | 2026-06-04
Lebanon24
06:10 | 2026-06-04
Lebanon24
06:06 | 2026-06-04
Lebanon24
06:02 | 2026-06-04
Lebanon24
06:00 | 2026-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24