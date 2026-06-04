الاحتلال مقابل السلاح.. هل اقتربت "تسوية لبنان"؟

بين دور المفاوضات وتعقيدات الميدان في وسط توغل إسرائيليّ مستمر، تبرزُ حلقة مفقودة في سياق الحل، خصوصاً أنَّ الكلام عن تهدئة ووقف لإطلاق النار بضغط أميركي لا يُمكن الأخذ به كيفما كان، إذ ما ...