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لبنان
الاحتلال مقابل السلاح.. هل اقتربت "تسوية لبنان"؟
محمد الجنون Mohammad El Jannoun
|
Lebanon 24
04-06-2026
|
05:00
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بين دور المفاوضات وتعقيدات الميدان في
جنوب لبنان
وسط توغل إسرائيليّ مستمر، تبرزُ حلقة مفقودة في سياق الحل، خصوصاً أنَّ الكلام عن تهدئة ووقف لإطلاق النار بضغط أميركي لا يُمكن الأخذ به كيفما كان، إذ ما ...
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المصدر:
خاص "لبنان 24"
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عن الكاتب
محمد الجنون Mohammad El Jannoun
@MhdJannoun
صحافي وكاتب ومُحرّر
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