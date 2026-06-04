جعجع للمنتسبين الجدد: أنتم تنضمون إلى قضية وطنية لا إلى إطار حزبي تقليدي

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أكد "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع أن "المنتسبين الجدد إلى الحزب لا ينضمون إلى إطار حزبي تقليدي، بل إلى قضية وطنية متجذّرة في تاريخ طويل من النضال والتضحيات دفاعاً عن الحرية والوجود في "، مشدداً على أن "البطاقة الحزبية التي يتسلّمونها اليوم تحمل في رمزيتها أبعاداً تتجاوز التنظيم والإدارة إلى مسيرة أجيال متعاقبة من المناضلين".ودعا المنتسبين الجدد إلى "التمسك بقناعاتهم والاستعداد لتحمّل مسؤولياتهم الوطنية والحزبية"، واكد أن "الحفاظ على الحرية يتطلّب يقظة دائمة ونضالاً مستمراً، وأن العمل الحزبي الحقيقي يقوم على العطاء والتضحية والإيمان بالقضية"، وشدد على أن "الأخلاق والاستقامة والشفافية تشكّل ركائز أساسية لأي قضية ناجحة"، معتبراً أن "الفساد والقضية لا يمكن أن يجتمعا"، مؤكداً أن " استطاعت الاستمرار عبر مختلف المراحل بفضل تمسكها بقيمها وثوابتها".وشدد على ان " المنتسبين الجدد ينضمون اليوم إلى قضية بكل معنى الكلمة"، ودعاهم إلى "متابعة الرسالة التي حملتها الأجيال السابقة، لأن القوات ليست أجيالاً تسلّم أجيالاً، بل أجيالاً تكمّل أجيالاً".كلام جعجع جاء خلال احتفال تسليم البطاقات الحزبيّة لدفعة جديدة من المنتسبين، الذي نظّمته الأمانة العامة في المقرّ العام للحزب في معراب، في حضور إميل مكرزل، عضو الهيئة التنفيذيّة مايا الزغريني، الأمين المساعد لشؤون المصالح نبيل أبو جودة، الأمين المساعد لشؤون المناطق جورج عيد، الأمين المساعد لشؤون الإدارة رفيق شاهين، رئيس هيئة التفتيش إدغار مارون، مستشار لشؤون الإدارة جوزيف أبو جودة، موفد رئيس الحزب إلى منطقة حاصبيا – مرجعيون فادي سلامة، منسقي: الشرقي - جورج مطر، الكورة – رشاد نقولا، الزهراني - عماد روكز، البترون – بول حرب، جبيل – سافيو بركات، المتن – ميشال جمال، – مارك عازار، جزين – داني قطار، كسروان – صنين بعينو، زغرتا – شربل ماجد والشوف – جان ، رؤساء مصالح: الأساتذة - رمزي بطيش، أطباء الأسنان – أنطوان كفوري، الطلاب – عبدو عماد، النقابات – طوني نون، والأساتذة الجامعيين – جميل حبيب، رئيس جهاز الإدارة نهرا بو يونس، رئيس مكتب الإنتسابات جان نصرالله، رؤساء المراكز في المناطق، رؤساء مكاتب الإنتسابات في المناطق والمصالح، رؤساء مكاتب التنشئة السياسيّة في المناطق والمصالح، اضافة الى المنتسبين الجدد الذين أنهوا مراحل التنشئة السياسية المطلوبة للانتساب الحزبي.واستهل جعجع كلمته بالتوجّه إلى المنتسبين الجدد، معتبراً أن "احتفال تسلّم البطاقات الحزبية يشكّل محطة مفصلية في حياتهم الحزبيّة، وأن الحياة الحزبية نفسها ستكون المدرسة الأهم التي ستستكمل عملية التكوين السياسي والتنظيمي لهم".وأوضح أن "المناسبة ليست مناسبة لإلقاء محاضرة سياسية أو تنظيمية، لأن المنتسبين الجدد أخذوا أو سيأخذون كل ما يلزم من معارف في مسار التنشئة، بل هي مناسبة للاحتفال بلحظة التزام حاسمة"، لافتاً إلى أن "كثيرين منهم اتخذوا قرارهم بالانتماء منذ زمن، إلا أن تسلّم البطاقة الحزبية يبقى لحظة رمزية فاصلة تشبه في أهميتها لحظات التعهّد والالتزام الكبرى في حياة الإنسان".وأشار إلى أن "البطاقة الحزبية التي يتسلّمها المنتسبون اليوم قد لا يتجاوز وزنها بضعة غرامات، لكنها تحمل أطناناً من التاريخ"، واكد أن "المنتسب الجديد لا ينضم إلى تنظيم عابر، بل إلى مسيرة طويلة من النضال تمتد عبر أجيال متعاقبة"، لافتا إلى أن "وراء القوات اللبنانية خمسين عاماً من التضحيات والنضال في التاريخ الحديث، وأن هذه المسيرة ترتبط بتاريخ أعمق بكثير يمتد إلى قرون طويلة من الصمود والتمسّك بالأرض والحرية".وشدّد على أن "الحرية في هذه المنطقة من العالم ليست أمراً مضموناً أو ثابتاً، بل هي نتيجة نضال دائم ومتواصل". وقال:" إن الشعوب التي تتوقف عن الدفاع عن وجودها وحريتها تندثر، وان التاريخ مليء بأمثلة شعوب كانت موجودة ثم اختفت من الوجود".وأضاف:" ان مسؤولية الحفاظ على الحرية والوجود تفرض يقظة دائمة، مستعيداً شعار ما بينعسوا الحراس"، معتبراً أنه "من أكثر الشعارات التي تعبّر عن حقيقة الدور المطلوب من القواتيين، لأن أي تراجع أو غفلة قد يعرّضان المجتمع وأجياله المقبلة لمخاطر كبيرة".وأكد جعجع أن "البطاقة الحزبية ليست مجرد معاملة إدارية أو وثيقة تنظيمية، بل هي إعلان التزام بقضية شعب ووطن، وبالعمل من أجل ضمان بقائنا أحراراً في أرضنا". وقال:" إن المنتسبين سيواجهون باستمرار تساؤلات حول سبب التضحيات التي يقدّمونها، من حضور الاجتماعات ودفع الاشتراكات والمشاركة في النشاطات والتحركات، فيما يختار آخرون عدم القيام بأي التزام مماثل"، داعياً إياهم إلى "الاستعداد نفسياً لهذه التحديات وإلى التمسك بقناعاتهم، لأن العمل الحزبي والنضالي يتطلّب إيماناً عميقاً بالقضية".واعتبر أن "التزام قضية حقّة والتضحية من أجل المجموعة هو عطية من الله، لأن بعض الأشخاص يولدون وهم يمتلكون استعداداً فطرياً للعطاء وخدمة الجماعة، بغض النظر عن التقدير الذي قد يلقونه من الآخرين"، لافتا الى "أن مهمة القواتيين هي المحافظة على المعاني التي تختزنها البطاقة الحزبية من خلال العمل الدؤوب والمتواصل، واصفاً هذه المهمة بأنها مهمة سامية لا يمكن الاستمرار فيها من دون إيمان حقيقي برسالتها".وأشار إلى أن "تاريخ القوات اللبنانية لم يكن ليستمر لولا وجود أجيال متعاقبة من الأشخاص الذين قدّموا التضحيات على مدى عقود"، مؤكداً أن "استمرار الوجود الحر في لبنان ارتبط دائماً بوجود أشخاص مستعدين لتحمّل المسؤولية والدفاع عن مجتمعهم وقضيتهم".وفي جانب آخر من كلمته، ركّز جعجع على البعد الأخلاقي في العمل الحزبي والسياسي، مشدداً على أن "أي قضية لا يمكن أن تنجح أو تحقق أهدافها من دون أخلاق واستقامة". وقال :"إن الفرد الذي لا يتحلّى بالنزاهة والشفافية في تعاطيه مع الآخرين لا يمكن أن يكون مستقيماً في تعاطيه مع رفاقه داخل الحزب"، مؤكداً أن "الأخلاق ليست تفصيلاً ثانوياً بل شرطاً أساسياً لنجاح أي مشروع سياسي أو وطني".وانتقد "مجموعة من الممارسات والعادات التي ترسّخت في المجتمع اللبناني عبر مراحل تاريخية مختلفة، ولا سيما تلك القائمة على المواربة والانتهازية والمصالح الضيقة"، داعياً المنتسبين الجدد إلى "اعتماد الوضوح والصراحة والاستقامة في مختلف جوانب حياتهم العامة والخاصة. وأكد أن "القضية والفساد لا يجتمعان، وأن أي مشروع سياسي يفقد أخلاقه يفقد مبرر وجوده وقدرته على الاستمرار"، ولفت إلى أن "القوات اللبنانية استطاعت الصمود خلال أصعب المراحل، بما فيها مرحلة الاعتقال والحظر والاحتلال السوري للبنان، بفضل تمسكها بقيمها وبقضيتها".وختم جعجع ب"التشديد على أن المنتسبين الجدد لا ينضمون اليوم إلى حزب بالمعنى التقليدي للكلمة، بل إلى قضية وطنية متكاملة"، معتبراً أن "هذه الحقيقة باتت اليوم أكثر وضوحاً من أي وقت مضى في نظر اللبنانيين". وقال:" إن القوات اللبنانية ليست أجيالاً تسلّم أجيالاً، بل أجيالاً تكمل أجيالاً"، ودعا المنتسبين الجدد إلى "الانخراط الكامل في هذه المسيرة ومتابعة حمل الرسالة التي حملتها الأجيال السابقة".وكان الاحتفال قد استهل بالنشيد الوطني ونشيد "القوّات "، قبل أن تُلقى كلمات شدّدت على "البعد النضالي والرسالي للانتساب إلى الحزب، وعلى المسؤوليات الملقاة على عاتق الأجيال الجديدة في متابعة مسيرة القوات وقضيتها الوطنية".