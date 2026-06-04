لودريان في بيروت... رسائل فرنسية وأسئلة عن التنسيق مع واشنطن

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تتجه الأنظار إلى الزيارة التي يقوم بها المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى ، في ظل تصاعد التحديات الأمنية والسياسية التي يواجهها لبنان والمنطقة. وتأتي هذه الزيارة في توقيت إقليمي دقيق، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول الأهداف الفعلية للتحرك الفرنسي وحدود الدور الذي تسعى إلى لعبه على الساحة .وفي هذا الاطار، طرحت مصادر سياسية علامات استفهام حول الزيارة وقدرة على التأثير في مسار الأحداث وسط التحولات الإقليمية المتسارعة، لا سيما في ظل تنامي أدوار قوى دولية وإقليمية أخرى في الملف اللبناني، اضافة الى اسئلة حول ما إذا كانت زيارة لودريان تندرج ضمن مبادرة فرنسية مستقلة أم أنها تأتي في إطار تنسيق أوسع مع بشأن مقاربة المرحلة المقبلة في لبنان.واعتبرت المصادر ان المحادثات التي سيجريها الموفد الفرنسي تكتسب أهمية إضافية في وقت تتكثف فيه الجهود الدولية لاحتواء التوترات الأمنية والسياسية، وسط ترقب لما إذا كانت باريس ستتمكن من إحداث خرق في الملفات العالقة أو الاكتفاء بدور المتابع والمواكب للتطورات المتسارعة في المنطقة.