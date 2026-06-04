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لبنان

لودريان في بيروت... رسائل فرنسية وأسئلة عن التنسيق مع واشنطن

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
04-06-2026 | 03:48
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لودريان في بيروت... رسائل فرنسية وأسئلة عن التنسيق مع واشنطن
لودريان في بيروت... رسائل فرنسية وأسئلة عن التنسيق مع واشنطن photos 0
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تتجه الأنظار إلى الزيارة التي يقوم بها المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، في ظل تصاعد التحديات الأمنية والسياسية التي يواجهها لبنان والمنطقة. وتأتي هذه الزيارة في توقيت إقليمي دقيق، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول الأهداف الفعلية للتحرك الفرنسي وحدود الدور الذي تسعى باريس إلى لعبه على الساحة اللبنانية.
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وفي هذا الاطار، طرحت مصادر سياسية علامات استفهام حول الزيارة وقدرة فرنسا على التأثير في مسار الأحداث وسط التحولات الإقليمية المتسارعة، لا سيما في ظل تنامي أدوار قوى دولية وإقليمية أخرى في الملف اللبناني، اضافة الى اسئلة حول ما إذا كانت زيارة لودريان تندرج ضمن مبادرة فرنسية مستقلة أم أنها تأتي في إطار تنسيق أوسع مع الولايات المتحدة بشأن مقاربة المرحلة المقبلة في لبنان.
واعتبرت المصادر ان المحادثات التي سيجريها الموفد الفرنسي تكتسب أهمية إضافية في وقت تتكثف فيه الجهود الدولية لاحتواء التوترات الأمنية والسياسية، وسط ترقب لما إذا كانت باريس ستتمكن من إحداث خرق في الملفات العالقة أو الاكتفاء بدور المتابع والمواكب للتطورات المتسارعة في المنطقة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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