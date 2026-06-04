تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الحجوزات انطلقت.. سافروا من مرفأ جونية إلى قبرص بـ 95 دولارا فقط

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
04-06-2026 | 04:16
A-
A+
الحجوزات انطلقت.. سافروا من مرفأ جونية إلى قبرص بـ 95 دولارا فقط
الحجوزات انطلقت.. سافروا من مرفأ جونية إلى قبرص بـ 95 دولارا فقط photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تنطلق الرحلات السياحية البحرية من مرفأ جونية في 19 حزيران الحالي من خلال عبّارة تستوعب نحو 350 راكبا ستربط لبنان بعدد من الوجهات الإقليمية وهي لارنكا القبرصية ومرسين التركية واللاذقية السورية
Advertisement
وفور الإعلان عن بدء تسيير الرحلات البحرية قريبا من مرفأ جونية بدأت مكاتب السياحة والسفر في لبنان الترويج لها وإعطاء المزيد من المعلومات للراغبين في السفر وحجز التذاكر .
ولا بد من التذكير بأسعار التذاكر، فالتذكرة من مرفأ جونية إلى مدينة لارنكا ستتراوح ما بين 95 إلى 175 دولارا، وإلى ومرسين ما بين 165 إلى 275 دولارا، وإلى اللاذقية ما بين 135 إلى 150 دولارا.
وعُلم ان العديد من اللبنانيين بانتظار انطلاق الرحلات البحرية رسميا لأنها ستمكنهم من زيارة بلدان قريبة خلال فصل الصيف وبكلفة أقل من السفر جوا.


المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
أعمال في مرفأ جونية... تحضيراً لبدء الرحلات إلى قبرص وسوريا وتركيا
lebanon 24
Lebanon24
04/06/2026 13:25:46 Lebanon 24 Lebanon 24
خام برنت يفقد مكاسبه خلال اليوم ويهبط ما دون 95 دولارا للبرميل
lebanon 24
Lebanon24
04/06/2026 13:25:46 Lebanon 24 Lebanon 24
غياب الحجوزات في الموسم السياحي يدفع نقابات القطاع للاستنفار
lebanon 24
Lebanon24
04/06/2026 13:25:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد طول انتظار رحلات سياحية قريبا من مرفأ جونية.. وهذه هي الوجهات وأسعار التذاكر
lebanon 24
Lebanon24
04/06/2026 13:25:46 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

اللاذقية السورية

مدينة لارنكا

اللاذقية

التركية

القبرصي

السورية

التركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:09 | 2026-06-04
Lebanon24
05:24 | 2026-06-04
Lebanon24
06:10 | 2026-06-04
Lebanon24
06:06 | 2026-06-04
Lebanon24
06:02 | 2026-06-04
Lebanon24
06:00 | 2026-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24