الحجوزات انطلقت.. سافروا من مرفأ جونية إلى قبرص بـ 95 دولارا فقط

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تنطلق الرحلات السياحية البحرية من مرفأ في 19 حزيران الحالي من خلال عبّارة تستوعب نحو 350 راكبا ستربط بعدد من الوجهات الإقليمية وهي لارنكا القبرصية ومرسين واللاذقية .وفور الإعلان عن بدء تسيير الرحلات البحرية قريبا من مرفأ جونية بدأت مكاتب السياحة والسفر في لبنان الترويج لها وإعطاء المزيد من المعلومات للراغبين في السفر وحجز التذاكر .ولا بد من التذكير بأسعار التذاكر، فالتذكرة من مرفأ جونية إلى ستتراوح ما بين 95 إلى 175 دولارا، وإلى ومرسين ما بين 165 إلى 275 دولارا، وإلى ما بين 135 إلى 150 دولارا.وعُلم ان العديد من اللبنانيين بانتظار انطلاق الرحلات البحرية رسميا لأنها ستمكنهم من زيارة بلدان قريبة خلال فصل الصيف وبكلفة أقل من السفر جوا.