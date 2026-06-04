جريمة قتل بعكار.. وتوقيف 3 أشخاص

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صدر عن البيان الآتي:أوقفت في منطقة - المواطنين (م.ح.) و(ا.ح.) و(ا.ف.) لتورطهم في إشكال تَخلله إطلاق نار بتاريخ 12 /5 /2026، ما أدى إلى مقتل أحد الأشخاص.بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.