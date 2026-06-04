أيمن غادر منزل ذويه إلى جهةٍ مجهولة ولم يَعُد.. هل تعرفون شيئًا عنه؟ (صورة)

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـةالبــــــلاغ التّالــــــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختص، صورة المفقود:الوفائي (مواليد عام 2001، فلسطيني)الذي غادر، بتاريخ 31-5-2026، منزل ذويه الكائن في محلّة ، ولم يَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يُرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بفصيلة بئر حسن في وحدة الدّرك الاقليمي على الرّقم: 858473-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.