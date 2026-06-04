متى يبدأ وقف إطلاق النار؟.. هذا ما كشفه الرئيس عون

قال رئيس الجمهوريّة ، إنّ "المفاوضات كانت شاقة، ورئيس الوفد اللبنانيّ سيمون كرم وصل إلى حدّ تعليق المشاركة بعد التعنّت الإسرائيليّ، ما استدعى تدخل الاميركية ماركو روبيو لاستئناف المفاوضات".

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وأضاف عون في درددشة مع الاعلاميين، أنّ "الإتّفاق الذي تمّ التوصّل إليه هو الفرصة الأخيرة والا فليتحمل كل فريق مسؤولياته".

وتابع: "منذ الساعة الثانية فجراً، كنت على تواصل مع الجهات الدولية والداخلية لتثبيت وقف إطلاق النار".

وأعلن عون أنّ "تنفيذ وقف إطلاق النار مع قد يبدأ خلال 24 ساعة من الموافقة النهائية".

وشدّد على أنّ " يُعوّل على دور الأميركي الذي أبدى موقفا صلباً".

وأوضح عون أنّ "إتّفاق اليوم مع إسرائيل مختلف عن إتّفاق تشرين الثاني 2024، وسيكون مستداماً".

وقال: "اقترحنا أنّ تشمل المنطقة التجريبية زوطر الغربية والشرقية وقلعة الشقيف".