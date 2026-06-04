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لبنان

لحوم تالفة على الطريق بحري في صيدا.. وتحرك لتوقيف الفاعل

Lebanon 24
04-06-2026 | 05:17
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لحوم تالفة على الطريق بحري في صيدا.. وتحرك لتوقيف الفاعل
لحوم تالفة على الطريق بحري في صيدا.. وتحرك لتوقيف الفاعل photos 0
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أعلن المكتب الإعلامي لبلدية صيدا اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق مخالف رمى "حصص لحومات تالفة" على الطريق العام في منطقة الأوتستراد البحري. وأوضح البيان أن المخالف تعمد الكذب وفر بآليته هرباً عند محاولة شرطة البلدية استجوابه مساء السبت 30/05/2026، إلا أن المواطنين المتواجدين وثقوا المخالفة وصوروا رقم الآلية.
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وبناءً عليه، جرى إعداد كتاب عاجل لرفعه إلى محافظ لبنان الجنوبي لتكليف الأجهزة الأمنية بالتحري الفوري عن صاحب "البيك آب"، وتوقيفه، وإجراء المقتضيات القانونية والقضائية اللازمة بحقه. وأكدت البلدية أن رمي المخلفات الغذائية التي تهدد السلامة الصحية خط أحمر لن يتم التهاون معه، مشيدة بوعي المواطنين في ضبط التجاوزات.
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الأجهزة الأمنية

المكتب الإعلامي

مكتب الإعلام

على الطريق

طريق بحري

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