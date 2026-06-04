بلدية جديدة مرجعيون تؤكد استمرار قرار منع عودة النازحين إلى البلدة

أصدرت بلدية بياناً تذكيرياً أكدت فيه أن مفاعيل قرارها السابق الصادر في 12 آذار 2026، والقاضي بعدم العودة إلى البلدة وإبقائها خالية من ومن هم من خارجها، لا تزال سارية المفعول.

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ودعت البلدية جميع المعنيين والنازحين إلى عدم العودة في الوقت الحاضر، نظراً إلى استمرار التحذيرات المتكررة، مؤكدة أن هذا القرار يأتي حرصاً على سلامة الأهالي والحفاظ على السلامة العامة، متمنيةً من الجميع التعاون والتفهم في هذه المرحلة الدقيقة.