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لبنان
عيسى الخوري وكنجي بحثا في آفاق التعاون الصناعي بين لبنان وطوكيو
Lebanon 24
04-06-2026
|
05:33
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وزير الصناعة
جو
عيسى
الخوري
مع سفير
اليابان
في
لبنان
يوكوتا كنجي
آفاق
التعاون بين البلدين. وركّز على أهمّية وضع آليّة واضحة وعمليّة تتيح فرصة استفادة القطاع الصناعي اللبناني من الخبرات
اليابانية
المتطوّرة، لا سيما على صعيد الصناعات التكنولوجية.
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كما شكر عيسى الخوري الحكومة اليابانية على تولّيها مهمّات دعم ورعاية عديدة في لبنان، من ضمنها تمويل مشاريع عادت فائدتها للقطاع الصناعي. وأعرب عن أمله في أن تستمرّ
طوكيو
بهذا التوجّه والمسار المساعد للبنان.
ايدال
وكان الوزير عيسى الخوري التقى رئيس مجلس إدارة
المؤسسة العامة
لتشجيع الاستثمارات في لبنان «إيدال» ماجد منيمنة وأعضاء مجلس الادارة، وبحثوا ضرورة اعادة تفعيل دور "ايدال" من خلال المكننة واطلاق الشبّاك الموحّد لتسهيل معاملات المستثمرين خاصة في القطاع الصناعي.
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