عيسى الخوري وكنجي بحثا في آفاق التعاون الصناعي بين لبنان وطوكيو

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عرض جو مع سفير في يوكوتا كنجي التعاون بين البلدين. وركّز على أهمّية وضع آليّة واضحة وعمليّة تتيح فرصة استفادة القطاع الصناعي اللبناني من الخبرات المتطوّرة، لا سيما على صعيد الصناعات التكنولوجية.كما شكر عيسى الخوري الحكومة اليابانية على تولّيها مهمّات دعم ورعاية عديدة في لبنان، من ضمنها تمويل مشاريع عادت فائدتها للقطاع الصناعي. وأعرب عن أمله في أن تستمرّ بهذا التوجّه والمسار المساعد للبنان.