تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

استنفار اغترابي لدعم النازحين.. لقاء موسع بين الوزيرة السيد والجامعة الثقافية

Lebanon 24
04-06-2026 | 05:35
A-
A+
استنفار اغترابي لدعم النازحين.. لقاء موسع بين الوزيرة السيد والجامعة الثقافية
استنفار اغترابي لدعم النازحين.. لقاء موسع بين الوزيرة السيد والجامعة الثقافية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عقدت الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم لقاءً افتراضياً مع وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، ترأسه الرئيس العالمي للجامعة الدكتور إبراهيم قسطنطين بمشاركة مسؤولين من دول الانتشار وفريق الوزارة.
Advertisement

وعرضت الوزيرة السيد تداعيات النزوح الكثيف الناتج عن العدوان المستمر والتحديات التي تواجهها الوزارة، مفصلةً خطط المواجهة لعام 2026. كما جرى عرض حملة "Rooted for lebanon" التي أطلقها تحالف إنساني يضم الوزارة والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) ومنظمات غير حكومية، بهدف تأمين دعم مالي مباشر للعائلات المتضررة عبر تبرعات المنتشرين اللبنانيين.
 
وتعتمد الحملة آلية شفافة عبر رابط تبرع تابع لمنظمة الهجرة الدولية (https://rootedforlebanon.org) لتوزيع المساعدات على أكثر من 140 ألف عائلة مسجلة.

وفي الختام، أكد الدكتور قسطنطين التزام الجامعة بإنجاح خطة الوزارة ومواصلة حشد الدعم الاغترابي لتخفيف وطأة النزوح.
مواضيع ذات صلة
لقاء لبناني–كويتي في الصنائع لبحث العلاقات الثقافية بين البلدين
lebanon 24
Lebanon24
04/06/2026 13:26:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد: عودة النازحين إلى قراهم أولوية للحكومة (الحدث)
lebanon 24
Lebanon24
04/06/2026 13:26:41 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء تعاون بين الجامعة اللبنانية – الفرنسية في دده والطيران المدني
lebanon 24
Lebanon24
04/06/2026 13:26:41 Lebanon 24 Lebanon 24
من الاغتراب إلى لبنان.. مبادرة "سفرة" لدعم النازحين
lebanon 24
Lebanon24
04/06/2026 13:26:41 Lebanon 24 Lebanon 24

الجامعة اللبنانية الثقافية

الجامعة اللبنانية

الشؤون الاجتماعية

جامعة اللبنانية

منظمة الدول

اللبنانية

النازحين

lebanon

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:09 | 2026-06-04
Lebanon24
05:24 | 2026-06-04
Lebanon24
06:10 | 2026-06-04
Lebanon24
06:06 | 2026-06-04
Lebanon24
06:02 | 2026-06-04
Lebanon24
06:00 | 2026-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24