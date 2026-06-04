استنفار اغترابي لدعم النازحين.. لقاء موسع بين الوزيرة السيد والجامعة الثقافية

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وعرضت السيد تداعيات النزوح الكثيف الناتج عن العدوان المستمر والتحديات التي تواجهها الوزارة، مفصلةً خطط المواجهة لعام 2026. كما جرى عرض حملة "Rooted for " التي أطلقها تحالف إنساني يضم الوزارة والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) ومنظمات غير حكومية، بهدف تأمين دعم مالي مباشر للعائلات المتضررة عبر تبرعات المنتشرين اللبنانيين. عقدت في العالم لقاءً افتراضياً مع وزيرة حنين السيد، ترأسه الرئيس العالمي للجامعة الدكتور إبراهيم قسطنطين بمشاركة مسؤولين من دول الانتشار وفريق الوزارة.وعرضت السيد تداعيات النزوح الكثيف الناتج عن العدوان المستمر والتحديات التي تواجهها الوزارة، مفصلةً خطط المواجهة لعام 2026. كما جرى عرض حملة "Rooted for " التي أطلقها تحالف إنساني يضم الوزارة والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) ومنظمات غير حكومية، بهدف تأمين دعم مالي مباشر للعائلات المتضررة عبر تبرعات المنتشرين اللبنانيين.

وتعتمد الحملة آلية شفافة عبر رابط تبرع تابع لمنظمة الهجرة الدولية (https://rootedforlebanon.org) لتوزيع المساعدات على أكثر من 140 ألف عائلة مسجلة.



وفي الختام، أكد الدكتور قسطنطين الجامعة بإنجاح خطة الوزارة ومواصلة حشد الدعم الاغترابي لتخفيف وطأة النزوح.