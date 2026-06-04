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لبنان
الشيخ علي الخطيب يلتقي وفد الجمعية العاملية ويبحث التحديات الراهنة ومراسم عاشوراء
Lebanon 24
04-06-2026
|
06:43
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استقبل
نائب رئيس
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى
العلامة الشيخ
علي الخطيب
، في مقر المجلس بالحازمية، وفداً من الجمعية الخيرية الإسلامية العاملية برئاسة رئيس مجلس الأمناء يوسف محمد بيضون. وجرى خلال اللقاء التداول في الأوضاع العامة والتحديات الراهنة، والبحث في التحضيرات المتعلقة بإحياء مراسم عاشوراء في ظل الظروف الاستثنائية الحالية.
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وتم الاتفاق على إحياء المجالس هذا العام بصورة موحدة ومشتركة بين المجلس والجمعية العاملية في مقر الأخيرة بمنطقة رأس النبع في
بيروت
، وفق برنامج يجري إعداده لهذا الغرض.
وأكد العلامة
الخطيب
أهمية إحياء المناسبة بما يجسد قيم الإمام الحسين ويعزز معاني الوعي والوحدة والتضامن مع مراعاة الظروف القائمة والمصلحة العامة، فيما شدد المجتمعون على دور عاشوراء في ترسيخ التماسك الاجتماعي ومواجهة التحديات بروح التكافل.
وفي سياق آخر، استقبل العلامة الخطيب الدكتور همذان سليمان الذي قدم له كتابه الجديد "سليم
حيدر
.. حياته وشعره".
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