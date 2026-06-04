صور من دبين بعد الإنسحاب الإسرائيليّ... شاهدوا كيف بدت البلدة

حصل " "، على صور تُوثّق حجم الدمار الكبير في دبين، بعد إنسحاب القوّات الإسرائيليّة من البلدة.

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إلى ذلك، دخل الجيش إلى البلدة وانتشر فيها، وعمل على فتح - دبين باتّجاه مثلث الحمام.