قائد فيلق القدس: هذا أقلّ ما تطلبه "المقاومة" في لبنان

قال قائد ، إنّ "أقل ما تطلبه في تراجع إلى خطوط ما قبل الحرب".

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وأضاف أنّ "دعم "المقاومة" في لبنان هو واجبنا جميعاً".

وتابع: "سيرى المجاهدون اللبنانيون قريباً نتائج مقاومتهم الشجاعة".