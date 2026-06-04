نداء عاجل من بلدية سحمر إلى الأهالي: لا تعودوا

صدر عن بلدية البيان التالي:

"تطلب بلدية سحمر من الاهل الكرام ومن الجميع عدم التوجه إلى البلدة مطلقا، بسبب المخاطر الكبيرة المحدقة من جراء ذلك، حيث أن العدوّ لا يوفر أحدا بما فيهم المدنيون، رجالا ونساءً، نرجو منكم الالتزام التام بذلك".