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لبنان
قبلان: الاتفاق المعلن "زلزال" ينهي لبنان الكيان لصالح مستعمرة أمنية صهيونية
Lebanon 24
04-06-2026
|
07:51
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اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في بيان، أنّ الاتفاق المعلن بين السلطة والكيان الصهيوني والراعي الأميركي يمثّل "اتفاقاً زلزالاً" ينهي
لبنان
ككيان وطني لصالح مستعمرة صهيونية أمنية تحت انتداب أميركي مطلق.
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ورأى أن الخطير في الاتفاق
التزام
السلطة بصميم مصالح
تل أبيب
الأمنية على حساب السيادة، وتحويلها إلى أداة لتنفيذ بنية أمنية تخدم
إسرائيل
في كل لبنان وليس في الجنوب فقط.
وأوضح قبلان أن الاتفاق يتحدث عن تفكيك بنية
المقاومة
وإخلاء جنوب الليطاني، مما يفرغ الدفاع الوطني من مضمونه ويضع
الجيش اللبناني
في قلب أسوأ فتنة تاريخية عبر زجّه في مواجهة المقاومة والأهالي.
كما أشار إلى أن الاتفاق يعطي إسرائيل حق عدم الانسحاب من المناطق التي تحتلها ويصنف المقاومة كعدو مشترك، دون وجود أي بند يضمن وقف الاعتداءات الصهيونية أو عودة
النازحين
، مما يهدد باحتلال مؤبد ومروع.
وختم قبلان بالتحذير من أن السلطة وقصر
بعبدا
يضعان البلد بهذا الاتفاق على حافة حرب أهلية ستتحول إلى حرب إقليمية ضارية، مؤكداً أنه لا صمام أمان سياسياً أو وطنياً للبلد أكبر من
رئيس مجلس النواب نبيه بري
، داعياً القوى السياسية لحماية لبنان من هذه الكارثة الوجودية.
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رئيس مجلس النواب نبيه بري
الجيش اللبناني
قصر بعبدا
نبيه بري
النازحين
المقاومة
إسرائيل
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