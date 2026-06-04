قبلان: الاتفاق المعلن "زلزال" ينهي لبنان الكيان لصالح مستعمرة أمنية صهيونية

اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في بيان، أنّ الاتفاق المعلن بين السلطة والكيان الصهيوني والراعي الأميركي يمثّل "اتفاقاً زلزالاً" ينهي ككيان وطني لصالح مستعمرة صهيونية أمنية تحت انتداب أميركي مطلق.

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ورأى أن الخطير في الاتفاق السلطة بصميم مصالح الأمنية على حساب السيادة، وتحويلها إلى أداة لتنفيذ بنية أمنية تخدم في كل لبنان وليس في الجنوب فقط.



وأوضح قبلان أن الاتفاق يتحدث عن تفكيك بنية وإخلاء جنوب الليطاني، مما يفرغ الدفاع الوطني من مضمونه ويضع في قلب أسوأ فتنة تاريخية عبر زجّه في مواجهة المقاومة والأهالي.

كما أشار إلى أن الاتفاق يعطي إسرائيل حق عدم الانسحاب من المناطق التي تحتلها ويصنف المقاومة كعدو مشترك، دون وجود أي بند يضمن وقف الاعتداءات الصهيونية أو عودة ، مما يهدد باحتلال مؤبد ومروع.



وختم قبلان بالتحذير من أن السلطة وقصر يضعان البلد بهذا الاتفاق على حافة حرب أهلية ستتحول إلى حرب إقليمية ضارية، مؤكداً أنه لا صمام أمان سياسياً أو وطنياً للبلد أكبر من ، داعياً القوى السياسية لحماية لبنان من هذه الكارثة الوجودية.