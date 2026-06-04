الحجار: بلدة الخيام دفعت ثمناً كبيراً ولا ملاذ للبنانيين إلا الدولة ومؤسساتها

تمنى والبلديات أن يخرج قريباً من أزمته، وأن يدوم وقف إطلاق النار ليشكل مدخلاً إلى مرحلة من الاستقرار تسمح بعودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم.

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وأشار الوزير ، خلال استقباله رئيس بلدية وأعضاء ، إلى أن بلدة الخيام دفعت ثمناً كبيراً خلال هذه الحرب شأنها شأن العديد من القرى والبلدات الجنوبية، لافتاً إلى أن اللبنانيين يمتلكون القدرة على تجاوز التحديات وأن إرادة الحياة لديهم أقوى من الأزمات.



وأكد الحجار أنه لا ملاذ للبنانيين إلا الدولة ومؤسساتها من خلال بسط سلطتها وسيادتها على كامل الأراضي واحتضان جميع أبنائها تحت سقف القانون. كما استمع الوزير إلى حاجات الوفد، لا سيما في ما يتعلق بمستحقات البلديات من ، ومطالب الأهالي النازحين في مراكز الإيواء وخارجها، وإمكانية دعم البلديات في المرحلة المقبلة.