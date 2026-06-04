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لبنان

الحجار: بلدة الخيام دفعت ثمناً كبيراً ولا ملاذ للبنانيين إلا الدولة ومؤسساتها

Lebanon 24
04-06-2026 | 08:10
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الحجار: بلدة الخيام دفعت ثمناً كبيراً ولا ملاذ للبنانيين إلا الدولة ومؤسساتها
الحجار: بلدة الخيام دفعت ثمناً كبيراً ولا ملاذ للبنانيين إلا الدولة ومؤسساتها photos 0
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تمنى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن يخرج لبنان قريباً من أزمته، وأن يدوم وقف إطلاق النار ليشكل مدخلاً إلى مرحلة من الاستقرار تسمح بعودة الأهالي النازحين إلى قراهم وبلداتهم.
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وأشار الوزير الحجار، خلال استقباله رئيس بلدية الخيام عباس علي وأعضاء المجلس البلدي، إلى أن بلدة الخيام دفعت ثمناً كبيراً خلال هذه الحرب شأنها شأن العديد من القرى والبلدات الجنوبية، لافتاً إلى أن اللبنانيين يمتلكون القدرة على تجاوز التحديات وأن إرادة الحياة لديهم أقوى من الأزمات.

وأكد الحجار أنه لا ملاذ للبنانيين إلا الدولة ومؤسساتها من خلال بسط سلطتها وسيادتها على كامل الأراضي اللبنانية واحتضان جميع أبنائها تحت سقف القانون. كما استمع الوزير إلى حاجات الوفد، لا سيما في ما يتعلق بمستحقات البلديات من الصندوق البلدي المستقل، ومطالب الأهالي النازحين في مراكز الإيواء وخارجها، وإمكانية دعم البلديات في المرحلة المقبلة.
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