بري استقبل الموفد الفرنسي لودريان وبحث معه المستجدات الميدانية والسياسية

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كما التقى الرئيس نائب الوزير السابق إلياس المر، بحضور النائب ميشال المر، حيث جرى عرض لآخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة وشؤون وطنية. استقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان والوفد المرافق له، بحضور السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو؛ وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في والمستجدات الميدانية والسياسية، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا.كما التقى الرئيس نائب الوزير السابق إلياس المر، بحضور النائب ميشال المر، حيث جرى عرض لآخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة وشؤون وطنية.

وتابع رئيس المجلس مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، الأوضاع العامة والتداعيات الناجمة عن العدوان المتواصل على لبنان على مختلف المستويات، لا سيما ملف وبرامج في لبنان بشكل عام وملف النازحين بشكل خاص.