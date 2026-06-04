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لبنان
بري استقبل الموفد الفرنسي لودريان وبحث معه المستجدات الميدانية والسياسية
Lebanon 24
04-06-2026
|
08:17
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استقبل
رئيس مجلس النواب نبيه بري
في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان والوفد المرافق له، بحضور السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو؛ وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في
لبنان
والمستجدات الميدانية والسياسية، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا.
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كما التقى الرئيس
بري
نائب
رئيس مجلس الوزراء
الوزير السابق إلياس المر، بحضور النائب ميشال المر، حيث جرى عرض لآخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة وشؤون وطنية.
وتابع رئيس المجلس مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، الأوضاع العامة والتداعيات الناجمة عن العدوان
الإسرائيلي
المتواصل على لبنان على مختلف المستويات، لا سيما ملف
النازحين
وبرامج
الأمم المتحدة
في لبنان بشكل عام وملف النازحين بشكل خاص.
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