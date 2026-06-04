إسرائيل كانت ستُوجّه "ضربة كبيرة" للضاحية الجنوبية... ماذا قال تقرير بريطانيّ عن مكالمة ترامب - نتنياهو؟

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ذكرت مجلة "Financial Times" البريطانية أن "الجيش يتقدم في جنوب ، مهدداً الضاحية الجنوبية لبيروت. في المقابل، هناك رئيس أميركي غاضب على الهاتف، ورئيس وزراء إسرائيلي نادم، لكنه متشبث بموقفه، وهجوم مؤجل، ولو مؤقتاً".وبحسب المجلة: "يُذكّر الغزو الإسرائيلي الأخير للبنان بأحد أقدم غزواته، الذي وقع عام 1982، ولا سيما في المكالمة الهاتفية الحادة التي جرت ليلة الاثنين بين وبنيامين نتنياهو. ويعكس هذا التبادل الحاد مكالمة مصيرية وعاطفية بين الرئيس رونالد ريغان ورئيس الوزراء مناحيم بيغن في آب 1982، والتي جاء ريغان على ذكرها في مذكراته. ففي خضمّ معركتها مع منظمة التحرير الفلسطينية، حاصرت لأسابيع، وقصفت ضواحي المدينة بكثافة لما يقارب نصف يوم، ما أسفر عن مقتل مدنيين أكثر من مقاتلي منظمة التحرير الفلسطينية؛ وكما قال ريغان نفسه: "كنت غاضباً". وكتب ريغان: "أخبرته أنه يجب أن يتوقف فوراً، وإلا فإن علاقتنا المستقبلية بأكملها ستكون في خطر. لقد استخدمت كلمة "المحرقة" عن قصد، وقلت إن رمز حربه أصبح صورة لطفل رضيع يبلغ من العمر سبعة أشهر وقد بُترت ذراعاه". شكك إسرائيليون، بمن فيهم بيغن، في مدى تأثير غضب ريغان على قرارات رئيس الوزراء الإسرائيلي. ولكن في غضون نصف ساعة، توقف القصف".وتابعت المجلة: "يوم الاثنين من هذا الأسبوع، تعهدت إسرائيل بتكرار قصفها للضاحية، معقل " " في بيروت، مما أدى إلى مغادرة المدنيين المنهكين والخائفين. لقد قصفت إسرائيل الضاحية عشرات المرات في الأشهر الأخيرة، لكن وصفت هذا الهجوم بأنه الأكبر، حيث طالب حلفاء نتنياهو من اليمين المتطرف بتسوية المنطقة بالأرض. وقال ترامب مساء الاثنين إنه طلب من نتنياهو إلغاء "غارة كبيرة على بيروت"؛ ثم أكد لاحقاً التقارير الإعلامية الأميركية التي تفيد بأنه قال لنتنياهو: "أنت مجنون تماماً". ووفقاً لموقع أكسيوس، أضاف: "الجميع يكره إسرائيل بسبب هذا"، وهي رواية لم ينفِها البيت الأبيض. وبعد المكالمة، ألغى نتنياهو حملة القصف، التي كادت أن تعرقل المحادثات بين وإيران".وأضافت المجلة: "كانت المكالمة الغاضبة، والانسحاب الإسرائيلي الذي أعقبها، مجرد صدى واحد للهجوم الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1978 بعملية صغيرة لتطهير الحدود من مقاتلي منظمة التحرير الفلسطينية. وبحلول عام 1982، تحولت تلك العملية إلى غزو شامل، مما أدى إلى احتلال دام 18 عامًا لجنوب لبنان وانتهى بمستنقع وتراجع للجيش الإسرائيلي، وهي قوة كانت تضم آنذاك العديد من الشخصيات التي صعدت منذ ذلك الحين إلى أعلى مستويات السياسة الإسرائيلية. هذه المرة، لا تزال النتيجة غير واضحة. وفي بيان مشترك مع الولايات المتحدة يوم الأربعاء، قال لبنان وإسرائيل إنهما اتفقا على وقف إطلاق النار بشرط انسحاب "حزب الله" من جنوب لبنان ووقف هجماته على إسرائيل. لكن حرب إسرائيل مع "حزب الله" تجري في إطار صراع أوسع سيتم تحديد نهايته بين الولايات المتحدة وإيران".وتابعت المجلة: "قال شلومو موفاز، الذي أمضى 15 عامًا في لبنان المحتل كضابط استخبارات عسكرية كبير متخصص في مكافحة الإرهاب: "هناك شعور جزئي بالـdéjà vu". وأضاف: "كل شيء على أرض الواقع يبدو متشابهًا في بعض الأحيان، لكن ثمة فرقًا جوهريًا لا ترغب الحكومة الإسرائيلية في استغلاله: وهو وجود حكومة في لبنان مستعدة للتعامل مع إسرائيل مباشرة". وأشار موفاز إلى تكتيكات أخرى تعود لعقود مضت ويبدو أنها عادت للظهور. ففي عملية عناقيد الغضب عام 1996، قام الجيش الإسرائيلي بتهجير قسرًا معظم سكان جنوب لبنان، بمن فيهم سكان مدينة صور الكبرى، إلى بيروت، على أمل إضعاف الدعم للحزب، وقد فعل الشيء نفسه هذه المرة، حيث هجّر ما يقرب من مليون شخص. وخلال تلك الفترة، طور لبنان وإسرائيل أيضاً اتفاقاً غير مكتوب، تم إضفاء الطابع الرسمي عليه في عام 1996 في نهاية رواية "عناقيد الغضب"، يقضي بأن تكون ساحة المعركة محصورة في جنوب لبنان، بينما ستكون بيروت منطقة محظورة، وكذلك المدن الإسرائيلية والأهداف المدنية على كلا الجانبين. وقال موفاز: "والآن، نحن متفقون مرة أخرى. هناك معادلة متغيرة الآن: يمكنك القتال في جنوب لبنان وشمال إسرائيل، لكن لا يمكنك إطلاق النار على بيروت"."وأضافت المجلة: "لم يُعارض مسؤول إسرائيلي مُطّلع على المحادثات بين ترامب ونتنياهو والمفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل، وصف موفاز، وقال: "الولايات المتحدة تريد سياسة الاحتواء"؛ ولم تشن إسرائيل أي هجوم على بيروت منذ ذلك الاتصال. في الوقت نفسه، شهدت العلاقات الأميركية الإسرائيلية تحولات كبيرة؛ فقد غزا بيغن لبنان دون موافقة أميركية صريحة، لكن ترامب كان حتى وقت قريب، داعماً إلى حد كبير لمناورات نتنياهو العسكرية، لدرجة أنهما شنّا هجوماً مشتركاً على في وقت سابق من هذا العام. أدى استسلام نتنياهو المهين هذا الأسبوع لمطالب ترامب إلى جعله عرضةً للهجمات السياسية من اليمين واليسار الإسرائيليين على حد سواء، وقال شموئيل بار، ضابط المخابرات الإسرائيلي السابق: "نحن في وضع فريد من نوعه. يتحدث الناس عن تحوّل إسرائيل من دولة مستقلة إلى دولة تابعة للولايات المتحدة"."وبحسب المجلة: "كانت علاقة بيغن بريغان أكثر توتراً، لكن المكالمة الهاتفية عام 1982 جاءت في ظل ظروف دبلوماسية أميركية محمومة تعطلت بسبب الهجوم الإسرائيلي على بيروت. في ذلك الوقت، كان فيليب حبيب، المبعوث الخاص لريغان إلى ، يتنقل بين بيروت والقدس محاولاً التفاوض على انسحاب منظم لمنظمة التحرير الفلسطينية من العاصمة ؛ ثم بدأ الجيش الإسرائيلي قصف غرب بيروت، بعد أن سيطر على معظم جنوب لبنان في غضون أيام. أبلغ رئيس الوزراء اللبناني آنذاك، شفيق الوزان، حبيب أن المحادثات لا يمكن أن تستمر في ظل القصف الإسرائيلي. وعلى الفور، أرسل حبيب برقية إلى ريغان تفيد بأن القصف قد عرقل المحادثات مع منظمة التحرير الفلسطينية، مما أدى إلى المكالمة الهاتفية الغاضبة في 12 آب".وتابعت المجلة: "هذه المرة، وبينما كان سكان الضاحية الجنوبية لبيروت يستعدون لهجوم إسرائيلي آخر، هددت إيران بتعليق المحادثات مع الولايات المتحدة ما لم يكبح ترامب جماح نتنياهو، وذلك بعد أيام من اقتراب الرئيس الأميركي من الموافقة على إطار عمل واسع لإنهاء حرب لا تحظى بشعبية كبيرة لدى ؛ وجاءت هذه المكالمات الهاتفية المتوترة على خلفية استيلاء إسرائيل على قلعة بوفورت، وهي حصن صليبي قديم يقع على بعد 16 كيلومترًا داخل لبنان. وأثار الاستيلاء عليها هذا الأسبوع حماسة قاعدة نتنياهو اليمينية، تمامًا كما احتفل بيغن بالاستيلاء عليها عام 1982 بزيارة شخصية أمام الكاميرات إلى أرض العدو؛ وقال بيغن، بحسب تقارير صحفية آنذاك: "يا له من هواء جبلي منعش!". ولكن بالنسبة للعديد من الإسرائيليين، أيقظت معركة بوفورت ذكريات مستنقع الاحتلال الذي دام 18 عامًا والذي أعقب حرب لبنان الأولى".