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لبنان

اجتماع برلماني في مجلس النواب لبحث توثيق الاعتداءات الإسرائيلية

Lebanon 24
04-06-2026 | 08:37
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اجتماع برلماني في مجلس النواب لبحث توثيق الاعتداءات الإسرائيلية
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عُقد اجتماع في قاعة المكتبة العامة للمجلس النيابي بدعوة من الأمانة العامة لمجلس النواب، وبالاشتراك مع لجنتي حقوق الإنسان والشؤون الخارجية، وبحضور رئيسي اللجنتين ميشال موسى وفادي علامة وعدد من النواب وممثلي الإدارات المعنية. واطلع المجتمعون من نائب رئيس مجلس النواب طارق متري على العمل التوثيقي للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.
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وأوضح النائب ميشال موسى أن الندوة شهدت شرحاً لعملية توثيقية تجري بجدية للمرة الأولى بمساعدة تقنيين ومختصين، مشيراً إلى أن هذا العمل يؤسس لذاكرة وعمل مستقبلي للمطالبة بقيام المجتمع الدولي بدوره في تنفيذ القانون الإنساني الدولي.
 
من جهته، لفت الدكتور طارق متري إلى أن اللجنة توثق الانتهاكات الإسرائيلية الفاضحة، لا سيما غياب التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، معلناً عن وصول بعثة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى لبنان قريباً لإعداد تقريرها، ومؤكداً أهمية هذا التوثيق في ظل تغير الرأي العام العالمي وتفهمه للقضية اللبنانية.
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