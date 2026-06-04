اجتماع برلماني في مجلس النواب لبحث توثيق الاعتداءات الإسرائيلية



Advertisement

وأوضح النائب ميشال موسى أن الندوة شهدت شرحاً لعملية توثيقية تجري بجدية للمرة الأولى بمساعدة تقنيين ومختصين، مشيراً إلى أن هذا العمل يؤسس لذاكرة وعمل مستقبلي للمطالبة بقيام بدوره في تنفيذ القانون الإنساني الدولي. عُقد اجتماع في قاعة المكتبة العامة للمجلس النيابي بدعوة من لمجلس النواب، وبالاشتراك مع لجنتي حقوق الإنسان والشؤون الخارجية، وبحضور رئيسي اللجنتين ميشال موسى وفادي علامة وعدد من النواب وممثلي الإدارات المعنية. واطلع المجتمعون من مجلس النواب طارق متري على العمل التوثيقي للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني حول الاعتداءات على .وأوضح النائب ميشال موسى أن الندوة شهدت شرحاً لعملية توثيقية تجري بجدية للمرة الأولى بمساعدة تقنيين ومختصين، مشيراً إلى أن هذا العمل يؤسس لذاكرة وعمل مستقبلي للمطالبة بقيام بدوره في تنفيذ القانون الإنساني الدولي.

، لفت الدكتور طارق متري إلى أن اللجنة توثق الانتهاكات الإسرائيلية الفاضحة، لا سيما غياب التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، معلناً عن وصول بعثة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى لبنان قريباً لإعداد تقريرها، ومؤكداً أهمية هذا التوثيق في ظل تغير الرأي العام العالمي وتفهمه للقضية .