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لبنان
ميشال متّى بحث التعاون الإعلامي مع مديرة تلفزيون لبنان
Lebanon 24
04-06-2026
|
09:06
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استقبل رئيس
المجلس العام الماروني
المهندس ميشال متّى، بحضور
أعضاء المجلس
، رئيسة مجلس إدارة تلفزيون
لبنان
المديرة العامة الدكتورة اليسار ندّاف، في مقرّ المجلس في المدوّر.
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وشملت الزيارة جولة في أرجاء المبنى، حيث اطّلعت ندّاف على أعمال المجلس ونشاطاته، وزارت مركز إنماء
بيروت
للرعاية الصحية الأولية التابع له وكنيسة السيّدة أمّ النور وقاعة المحاضرات.
وفي ختام الزيارة، قدّم المهندس متّى إلى الدكتورة ندّاف تمثالاً للسيدة أمّ النور، شفيعة الكنيسة المُشيّدة في مبنى المجلس، عربون تقدير ووفاء.
كما أكّد الجانبان أهمية تعزيز التعاون بين
المجلس العام
الماروني
وتلفزيون لبنان، لا سيّما على الصعيد الإعلامي، بما يساهم في تسليط الضوء على المبادرات والأنشطة ذات البعد الوطني والإجتماعي والصحي.
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