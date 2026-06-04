ميشال متّى بحث التعاون الإعلامي مع مديرة تلفزيون لبنان

استقبل رئيس المهندس ميشال متّى، بحضور ، رئيسة مجلس إدارة تلفزيون المديرة العامة الدكتورة اليسار ندّاف، في مقرّ المجلس في المدوّر.

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وشملت الزيارة جولة في أرجاء المبنى، حيث اطّلعت ندّاف على أعمال المجلس ونشاطاته، وزارت مركز إنماء للرعاية الصحية الأولية التابع له وكنيسة السيّدة أمّ النور وقاعة المحاضرات.



وفي ختام الزيارة، قدّم المهندس متّى إلى الدكتورة ندّاف تمثالاً للسيدة أمّ النور، شفيعة الكنيسة المُشيّدة في مبنى المجلس، عربون تقدير ووفاء.

كما أكّد الجانبان أهمية تعزيز التعاون بين وتلفزيون لبنان، لا سيّما على الصعيد الإعلامي، بما يساهم في تسليط الضوء على المبادرات والأنشطة ذات البعد الوطني والإجتماعي والصحي.