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لبنان

بعد الانسحاب الإسرائيلي من منطقة دبّين.. بيان للجيش

Lebanon 24
04-06-2026 | 09:32
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بعد الانسحاب الإسرائيلي من منطقة دبّين.. بيان للجيش
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

عملت وحدة من الجيش على إزالة سواتر ترابية على طريق دبّين كان قد وضعها الاحتلال الإسرائيلي مما أعاد فتح طريق مرجعيون – دبّين – إبل السقي وذلك بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي من منطقة دبّين، حيث تنفّذ الوحدات العسكرية انتشارًا تدريجيًّا بعد التواصل مع لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية (Mechanism) وبالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان- اليونيفيل، فيما تجري الوحدات المختصة مسحًا هندسيًّا للمنطقة بهدف إزالة الذخائر غير المنفجرة.
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لذا تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى عدم الاقتراب من المنطقة والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية إلى حين انتهاء الانتشار.
 
 
 
 
 
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قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان

قيادة الجيش - مديرية التوجيه

قوة الأمم المتحدة المؤقتة

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