بعد الانسحاب الإسرائيلي من منطقة دبّين.. بيان للجيش

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صدر عن البيان الآتي:عملت وحدة من الجيش على إزالة سواتر ترابية على طريق دبّين كان قد وضعها مما أعاد فتح طريق – دبّين – إبل السقي وذلك بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي من منطقة دبّين، حيث تنفّذ الوحدات العسكرية انتشارًا تدريجيًّا بعد التواصل مع على وقف الأعمال العدائية (Mechanism) وبالتنسيق مع في لبنان- اليونيفيل، فيما تجري الوحدات المختصة مسحًا هندسيًّا للمنطقة بهدف إزالة الذخائر غير المنفجرة.لذا تدعو المواطنين إلى عدم الاقتراب من المنطقة والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية إلى حين انتهاء الانتشار.