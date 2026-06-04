الخارجية تدين استهداف موقع لـاليونيفيل في مرجعيون

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دانت بأشد العبارات استهداف موقع لقوة المؤقتة في (اليونيفيل) بقذائف الهاون ليل أمس قرب ؛ مما أدى إلى إصابة ثلاثة جنود، توفي أحدهم فجر اليوم متأثراً بجراحه الخطيرة، وهو السرجنت ميلوفان يوفانوفيتش من (مواليد عام 1989)، وفق ما أعلنته الصربية.وأعادت الوزارة التأكيد على أن الاعتداء على قوات حفظ السلام يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي ولقرارات ذات الصلة، وفي مقدمها القرار 1701. وفيما أعلنت الخارجية أنها تنتظر نتائج التحقيق لكشف ملابسات الحادث المأساوي، جددت تضامنها الكامل مع قيادة "اليونيفيل"، متمنية الشفاء العاجل للجنديين الجريحين اللذين يحملان الجنسيتين السلفادورية والإسبانية.