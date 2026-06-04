غارات جديدة وسقوط شهداء... هكذا يبدو الوضع في الجنوب والبقاع الغربيّ

شنّت الطائرات الحربيّة الإسرائيليّة، غارات جديدة استهدفت بلدات:

- كفرتبنيت

- أرنون

- دير أنطار

- الفوقا

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- قليا

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- مجدلزون

- تولين

- شوكين

- مجدل سلم

واستهدفت طائرة مسيّرة إسرائيليّة بلدة العباسية، واستشهد 3 أشخاص.

كما تعرّضت النبطية الفوقا لقصف مدفعيّ عنيف، إضافة إلى صريفا والنبطية الفوقا وقعقعية .

وفي - الغربيّ، قامت القوات الإسرائيليّة بعملية تفجير في البلدة.