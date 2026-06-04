"مرفوض"... هكذا علّق الحرس الثوريّ الإيرانيّ على إتّفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل

وصف اتفاق وقف النار بين وإسرائيل بـ "المرفوض".

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وطالب بـ"وقف هجماتها "فورا" على لبنان".

وقال: "لن يتحقق أي هدوء في المنطقة من دون انسحاب إسرائيل من ".

وأضاف: "الشرط الأول لقبول وقف إطلاق النار في " " هو أن يشمل لبنان".

وتابع قائلاً: " تدخلات النظام الأميركي بذريعة إرساء السلام لم تسفر إلا عن مزيد من الجرائم والإبادة في لبنان".