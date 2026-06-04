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لبنان

سامي ابي المنى استقبل وفوداً أمنية وقضائية ومهنئين بالقمة الروحية

Lebanon 24
04-06-2026 | 10:30
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سامي ابي المنى استقبل وفوداً أمنية وقضائية ومهنئين بالقمة الروحية
سامي ابي المنى استقبل وفوداً أمنية وقضائية ومهنئين بالقمة الروحية photos 0
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استقبل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، في دار الطائفة وفي دارته في شانيه، عدداً من الشخصيات والوفود، وتلقى سلسلة اتصالات مهنّئة بنجاح انعقاد القمة الروحية الإسلامية – المسيحية الأخيرة، وبالنتائج التي حققتها على صعيد ترسيخ وحدة الموقف الروحي واللقاء الوطني الجامع، إلى جانب التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك.
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وفي هذا السياق، استقبل الشيخ أبي المنى في دار الطائفة بفردان رئيس الأركان في الجيش اللواء حسان عوده يرافقه العميد فؤاد ذبيان، حيث جرى استعراض الدور الوطني للجيش وأهمية القمة الروحية في دعم مسيرة الدولة وحفظ أمن البلاد.

كما استقبل مدير عام أمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس، يرافقه العميد جميل طعمة والعقيد فادي محمود. وثمّن لاوندس دور شيخ العقل في تحصين الوحدة الداخلية والدعوة إلى الحوار ورعايته للقمة الروحية، وبدوره أشاد شيخ العقل بجهود المديرية العامة لأمن الدولة في حماية الاستقرار وضمان استمرارية المؤسسات.

ومن المهنئين أيضاً، وفد قضائي ضم رئيس محكمة الاستئناف الدرزية العليا القاضي فيصل ناصر الدين والقضاة وسيم زهر الدين وأمير أبو زكي وناجي خليل، بالإضافة إلى وفد أكاديمي واستشاري ضم الدكاترة أنطوان مسرّة، سهيل أبو حلا، ومنير حمزة.

وعلى صعيد الاتصالات، تلقى الشيخ أبي المنى اتصالات تهنئة برعايته وببيان القمة الختامي من الرئيس ميشال سليمان، والنائب فيصل الصايغ، والوزير السابق الشيخ وديع الخازن الذي نوّه في رسالة خطية بدور شيخ العقل الجامع وبأهمية القمة في ترسيخ قيم العيش المشترك وصون السلم الأهلي.
 
كما اتصل مهنئاً السيد محمد ياسين والدكتور وليد صافي، إلى جانب تلقيه برقيات عدة شددت على أهمية تحويل بيانات القمة إلى مبادرات عملية، وهو ما أكد عليه شيخ العقل.
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