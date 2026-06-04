سلاح وكبتاغون وقنابل.. ماذا جرى في طرابلس وبعلبك وعكار؟

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أعلنت ، في بيان لها، أن وحدات من الجيش نفذت تدابير أمنية شملت عمليات دهم وإقامة حواجز ظرفية في مناطق مختلفة، وذلك في إطار ملاحقة المخلين بالأمن، وأسفرت هذه الإجراءات عن توقيف عشرة مواطنين وستة سوريين.وفي التفاصيل الميدانية، داهمت قوة من الجيش منازل مطلوبين في بلدة حوش النبي بمنطقة ، حيث أوقفت خمسة مواطنين لإطلاقهم النار، وضبطت بحوزتهم مسدساً حربياً وكمية من الذخائر وأعتدة عسكرية. وفي مدينة ، أوقفت الوحدات العسكرية ثلاثة مواطنين وسورياً واحداً لحيازتهم أسلحة وذخائر حربية، بالإضافة إلى كمية من حبوب الكبتاغون المخدرة وأعتدة عسكرية.كما شملت عمليات الدهم منطقة مجدلا في ، حيث جرى توقيف مواطن لإطلاقه النار، وضبط سلاح حربي وكمية من الذخائر وقنبلة يدوية. وفي منطقة بطشيه التابعة لقضاء ، داهمت القوى الأمنية منزل مواطن وأوقفته على خلفية إطلاق النار، وضبطت داخل منزله سلاحاً حربياً وذخائر. وعلى صعيد مكافحة الهجرة غير الشرعية والمخالفات القانونية، أوقفت دورية من الجيش خمسة سوريين في منطقة مستيتا بجبيل بسبب تجولهم داخل الأراضي دون أوراق قانونية.وقد سُلمت جميع المضبوطات إلى المراجع المختصة، وبوشر التحقيق مع الموقوفين تحت إشراف المختص.