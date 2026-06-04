وزير الخارجية الإيطالي لرجي: الديبلوماسية السبيل الوحيد للسلام

تلقى ، اتصالاً هاتفياً من نظيره أنطونيو تاجاني، أكد خلاله "دعم الثابت لاتفاق وقف إطلاق النار بين وإسرائيل، ومضيها في دعم مؤسسات والجيش اللبناني".

وشدد تاجاني على أن "صمود وقف إطلاق النار يستلزم من وقف عملياته العسكرية ضد والانصياع لقرارات "، داعيا في الوقت ذاته "إسرائيل إلى ضبط النفس والكف عن أي تصعيد عسكري".

وأعرب وزير الخارجية عن "تقدير لبنان للموقف الإيطالي الداعم للبنان وحكومته الشرعية"، مجدّدا مع نظيره الإيطالي التأكيد أن "المسار الدبلوماسي يبقى السبيل الوحيد الكفيل بتحقيق سلام دائم ومستدام.