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لبنان

وزير الخارجية الإيطالي لرجي: الديبلوماسية السبيل الوحيد للسلام

Lebanon 24
04-06-2026 | 11:05
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وزير الخارجية الإيطالي لرجي: الديبلوماسية السبيل الوحيد للسلام
وزير الخارجية الإيطالي لرجي: الديبلوماسية السبيل الوحيد للسلام photos 0
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 تلقى وزير الخارجية يوسف رجي، اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيطالي أنطونيو تاجاني، أكد خلاله "دعم روما الثابت لاتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، ومضيها في دعم مؤسسات الدولة اللبنانية والجيش اللبناني".

وشدد تاجاني على أن "صمود وقف إطلاق النار يستلزم من حزب الله وقف عملياته العسكرية ضد إسرائيل والانصياع لقرارات الحكومة اللبنانية"، داعيا في الوقت ذاته "إسرائيل إلى ضبط النفس والكف عن أي تصعيد عسكري".

وأعرب وزير الخارجية عن "تقدير لبنان للموقف الإيطالي الداعم للبنان وحكومته الشرعية"، مجدّدا مع نظيره الإيطالي التأكيد أن "المسار الدبلوماسي يبقى السبيل الوحيد الكفيل بتحقيق سلام دائم ومستدام.

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