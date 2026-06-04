بلدية لبايا للأهالي: لعدم التردد نهائياً إلى البلدة

Advertisement

صدر عن بلدية لبايا البيان التالي:"تتقدم بلدية لبايا بأحرّ التعازي والمواساة إلى أهلنا في بلدة وعوائل الذين ارتقوا جراء المجزرة التي ارتكبها العدو ، كما نعزي جميع عائلات الشهداء الذين سقطوا في مختلف المناطق نتيجة استمرار العدوان.وفي ظل تمادي العدو في استهداف المدنيين والخدمات العامة، وآخرها الاعتداء على عمال شركة الاتصالات أثناء تواجدهم في نقطة اتصالات رسمية ، تدعو البلدية أهلنا الكرام، ولا سيما ، إلى عدم التردد نهائياً إلى البلدة أو العودة إليها حالياً، لما يشكله ذلك من خطر على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم وأمن القرية.للشهداء والشفاء للجرحى، وحفظ الله أهلنا ووطننا".