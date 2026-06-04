التطورات السياسية بين باسيل ولودريان

استقبل رئيس " " النائب ، الموفد الرئاسي ، يرافقه سفير إيرفيه ماغرو، ومستشار لودريان جان-كلود ماليه، والمستشارين في السفارة ماري فافريل، ورومان كالفاري، وذلك في حضور النائبة ندى البستاني.

وأفادت لجنة الإعلام والتواصل في " " في بيان، بأن "اللقاء تناول آخر التطورات السياسية في ، لا سيما الحرب ووقف اطلاق النار والانسحاب الاسرائيلي من والتحديات التي يواجهها لبنان على كل المستويات، إضافة إلى الجهود الدولية المبذولة لدعم استقراره وتعزيز دور مؤسساته مع تأكيد أهمية تطبيق الاصلاحات المالية.

كما جرى البحث في العلاقات - الفرنسية وسبل تطويرها، وتأكيد أهمية استمرار التواصل والتعاون بين كل الجوانب في المرحلة المقبلة".

وشدّد خلال اللقاء على "ضرورة احترام سيادة لبنان وحقوقه"، فيما استمع الموفد الفرنسي إلى رؤية الوطني الحر حيال التطورات الراهنة والمسارات الممكنة لمعالجة الأزمات القائمة وتسلم خلال اللقاء "مقترح حماية لبنان"