التطورات السياسية بين باسيل ولودريان

استقبل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، يرافقه سفير فرنسا إيرفيه ماغرو، ومستشار لودريان جان-كلود ماليه، والمستشارين في السفارة الفرنسية ماري فافريل، ورومان كالفاري، وذلك في حضور النائبة ندى البستاني.
وأفادت لجنة الإعلام والتواصل في "التيار الوطني" في بيان، بأن "اللقاء تناول آخر التطورات السياسية في لبنان، لا سيما الحرب ووقف اطلاق النار والانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان والتحديات التي يواجهها لبنان على كل المستويات، إضافة إلى الجهود الدولية المبذولة لدعم استقراره وتعزيز دور مؤسساته مع تأكيد أهمية تطبيق الاصلاحات المالية.
كما جرى البحث في العلاقات اللبنانية - الفرنسية وسبل تطويرها، وتأكيد أهمية استمرار التواصل والتعاون بين كل الجوانب في المرحلة المقبلة".
وشدّد باسيل خلال اللقاء على "ضرورة احترام سيادة لبنان وحقوقه"، فيما استمع الموفد الفرنسي إلى رؤية التيار الوطني الحر حيال التطورات الراهنة والمسارات الممكنة لمعالجة الأزمات القائمة وتسلم خلال اللقاء "مقترح حماية لبنان"